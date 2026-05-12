Xunta abre el plazo del programa 'Retorna Cualifica Emprego' y prevé la vuelta con trabajo de 200 gallegos del exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha abierto el plazo de solicitud de la convocatoria del programa 'Retorna Cualifica Emprego' con el que prevé la vuelta con trabajo de unas 200 personas gallegas residentes en el exterior.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el plazo estará abierto hasta el 30 de junio o hasta que se agote el crédito. Este programa está destinado a las personas gallegas que migraron o a sus descendientes y que sean menores de 55 años.

De esta forma, incluye apoyos para facilitar la instalación de las personas seleccionadas en Galicia, como por ejemplo, los destinados al alquiler de vivienda, que se incorporaron en la convocatoria del pasado año.

Como novedad, destaca el aumento de los 11 a los 16 meses del período de prospección y selección, que permitirá a los beneficiarios tener más tiempo de acompañamiento por las entidades que gestionan el programa y para recaudar la documentación necesaria.

Con esta convocatoria regulan la gestión del programa a través de la selección de entidades que reúnan los requisitos exigidos para desarrollar el programa. Buscan resultados vinculados a cada territorio detectando las empresas que demanden mano de obra y seleccionando candidatas que respondan a los perfiles que solicita el tejido empresarial.