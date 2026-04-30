La Xunta convoca 30 plazas en el programa 'Aventúrate con Galicia', dirigido a jóvenes gallegos del exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la convocatoria de la primera edición del programa 'Aventúrate con Galicia', una iniciativa de la Xunta dirigida a jóvenes gallegos del exterior y que permitirá a una treintena venir a la Comunidad durante el verano.

El objetivo, ha detallado el Gobierno gallego, es fortalecer los lazos con la tierra de origen a través de la convivencia, la cultura y el ocio, facilitando además el reencuentro con sus familias en Galicia.

El programa está destinado a jóvenes de entre 10 y 17 años residentes en el extranjero, descendientes de personas emigrantes gallegas, que podrán participar en diferentes campamentos organizados por la Dirección Xeral de Xuventude.

Las actividades se desarrollarán en localizaciones como Gandarío, Boiro o Ribadeo, combinando propuestas de multiaventura, actividades náuticas, expresión artística y contacto con la naturaleza.

Además, se incluye alojamiento, mantenimiento, actividades y asistencia durante toda la estancia.

Las solicitudes podrán presentarse durante un mes desde la apertura del plazo, previsto para el 4 de mayo, preferentemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta, aunque también se contempla su tramitación a través de consulados y entidades colaboradoras en el exterior.

La adjudicación de las plazas de este programa se realizará por orden de entrada hasta completar la oferta disponible.