La Xunta destaca la colaboración con los centros gallegos de Venezuela para garantizar la atención social

El conselleiro de Emprego, José González, durante su visita a Venezuela. - XUNTA

VENEZUELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco de su viaje institucional a Caracas, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha visitado la Oficina Social y el Centro de Día de la Hermandad Gallega de Venezuela y ha mantenido un encuentro con los presidentes de distintos centros gallegos del país, con el objetivo de conocer su situación, así como sus principales retos y necesidades. Durante la visita, ha puesto en valor el papel esencial de estas entidades como canales para garantizar que las diferentes líneas de ayuda de carácter social impulsadas por el Gobierno gallego lleguen de manera eficaz a las personas y familias que más lo precisan.

A lo largo de la jornada, el conselleiro ha podido comprobar el funcionamiento de la Oficina de Atención Social que a Hermandad Gallega de Venezuela gestiona en colaboración con la Xunta, un punto de referencia fundamental para la comunidad gallega en el país.

En este espacio, ha podido verificar la labor de acompañamiento a las personas en el acceso a las distintas ayudas y programas sociales, mediante asesoramiento personalizado, apoyo en la tramitación y la prestación de servicios básicos orientados a cubrir necesidades esenciales.

Asimismo, ha destacado el papel de esta oficina como puerta de entrada para iniciar procesos de retorno a Galicia en el marco de la Estratexia Galicia Retorna.

José González ha visitado también el Centro de Día de la entidad, igualmente apoyado por la Xunta, donde se ofrece atención y acompañamiento diario, especialmente a las personas mayores de la colectividad. Este recurso cumple "una función social clave" al combatir la soledad no deseada, promover el bienestar físico y emocional y contribuir a garantizar la dignidad de las personas usuarias.

CENTROS GALLEGOS

En el marco de su agenda en Caracas, el conselleiro ha mantenido también un encuentro con los responsables de distintos centros gallegos de Venezuela, en el que se analizaron las principales necesidades de la colectividad y se exploraron nuevas vías de colaboración con el objetivo de reforzar los vínculos con la Galicia territorial y mejorar la atención a las personas gallegas residentes en el país.

González ha destacado el compromiso de la Xunta con la labor de estas entidades, ha puesto en valor el modelo de colaboración institucional y ha subrayado la importancia de seguir apoyando tanto su actividad cultural y comunitaria como su función social, especialmente en el contexto actual.

En el ámbito cultural, ha destacado que su papel continúa "siendo clave en la difusión de la cultura y de la identidad gallega al otro lado de nuestras fronteras".

VISITA A QUITO

Tras su paso por Venezuela, el conselleiro José González se trasladará este jueves a Ecuador para participar en el encuentro 'El futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina', organizado por el Gobierno de Ecuador y el Banco Mundial en Quito.

Allí compartirá el modelo gallego de atracción de talento exterior en el marco de un foro de referencia internacional que reunirá a responsables institucionales, organismos multilaterales y expertos de España, Europa y América Latina para abordar los retos y oportunidades de la movilidad laboral.