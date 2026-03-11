La Xunta destaca el legado de la emigración española en Brasil y el papel del Centro de Santos en su 130 aniversario. - XUNTA

BRASIL 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha asistido al estreno del documental 'Os Inmigrantes', dedicado a la historia de la emigración española en Brasil y al legado de la colectividad gallega asentada en la ciudad de Santos, una de las principales puertas de entrada de la inmigración europea en América Latina entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

La proyección puso en valor a historia de miles de hombres y mujeres que cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor -muchos de ellos procedentes de Galicia- y que contribuyeron con su trabajo al desarrollo económico, social y cultural del país.

Durante el acto, se ha destacado también el papel histórico del Centro Español de Santos, que cumple 130 años, una de las colonias españolas más importantes del mundo, que a lo largo de décadas funcionó como espacio de acogida, solidaridad y preservación de la identidad cultural para varias generaciones de emigrantes y descendientes.

Esta visita se enmarca en la agenda institucional que el secretario xeral desarrollará esta semana en Brasil, en Argentina y en Uruguay, centrada en reforzar los vínculos con la colectividad gallega residente en el exterior.