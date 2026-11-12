La Xunta destaca el papel de la nueva comisión delegada del Consello de Comunidades para enriquecer la Galicia Retorna

Clausura del XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas en Rio de Janeiro. - XUNTA

RÍO DE JANEIRO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha destacado este jueves el papel de la nueva Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas para enriquecer la próxima hoja de ruta de la Estratexia Galicia Retorna después de consolidare el regreso a Galicia de cerca de 50.000 residentes en el extranjero desde 2018.

Así lo expuso durante la clausura del XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas, celebrado en la Casa de España en Río de Janeiro, donde estuvo acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y por el secretario xeral da Lingua, Valentín García.

Precisamente, el retorno es uno de los cuatro pilares en los que se basa la labor de este órgano colegiado de representación permanente de las personas gallegas residentes fuera de Galicia, compuesto por 13 entidades gallegas en el exterior.

Otro pilar al que aludió el conselleiro es la galleguidad, ámbito en el que la Comisión Delegada será clave para ayudar al Gobierno gallego a sentar las bases de la nueva Ley de Galleguidad con el fin de que vaya más allá de la preservación de la memoria y abarque la dimensión socioeconómica y de talento del exterior como motor de desarrollo.

A esto se suma el eje social, en el que este órgano es una red de ayuda para asegurar que el apoyo de la Xunta llegue a todas aquellas personas gallegas del exterior que lo necesiten. El cuarto pilar de la labor de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas es la cultura y la lengua, y en esta materia la Comisión Delgada trabajará para desarrollar nuevos mecanismos de difusión del idioma y para adaptar su enseñanza a la era digital y a la inteligencia artificial.

José González también tuvo palabras de agradecimiento al trabajo realizado por la Comisión Delegada saliente desde sus entidades en los últimos tres años. Además, animó a todas las personas asistentes a esta cita a visitar Galicia el próximo año Xacobeo 2027 y a participar en el Día de la Galicia Exterior.