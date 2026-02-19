La Xunta destina 635.000 euros a ayudas para infraestructuras y equipamientos de las entidades gallegas en el exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este jueves las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para apoyo en infraestructuras y adquisición de equipamientos para las entidades gallegas en el exterior. En conjunto, esta línea contará con un crédito de 635.000 euros.

Podrán solicitar estas ayudas las entidades gallegas inscritas en el Rexistro da Galeguidade y su concesión será por concurrencia no competitiva. El plazo de presentación será de un mes a contar a partir del viernes.

Las subvenciones se repartirán en dos programas: uno destinado a obras, adquisición de instalaciones y conservación de patrimonio cultural; y otro de ayudas para la mejora de dotaciones y equipamientos de carácter inventariable. Todos los gastos subvencionados deberán estar realizados y pagados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026.

El importe de la subvención solicitada será como máximo el 80% de la inversión total prevista en la solicitud. En caso de que el importe solicitado supere esa cifra, no se tendrá en cuenta el exceso

La línea de ayudas para obras, adquisición de instalaciones y conservación del patrimonio cultural contará con una línea de crédito de 465.000 euros.

En este caso, el importe máximo de las inversiones del proyecto para el cual se solicite la subvención no podrá superar los 60.000 euros en el supuesto de comunidades gallegas, centros colaboradores de la galleguidad o federaciones de comunidades y/o entidades, y de 30.000 euros en el supuesto de centros de estudio y difusión de la cultura gallega. La cuantía superior no será tenida en cuenta.

El importe máximo que se concederá será inferior a 30.000 euros para obras que se realicen en inmuebles propiedad de la entidad solicitante o que tenga cedidos en uso exclusivo por administraciones o entes públicos para los que acredite un período de vigencia de 15 años o superior. En caso de que el período de cesión vigente termine entre los próximos 10 y 15 años, el importe máximo de la ayuda se disminuirá a razón de 4.000 euros/año.

No se concederán ayudas superiores a 6.000 euros para obras en inmuebles alquilados, ni tampoco en inmuebles cedidos por un período que remate antes de los 10 años siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Para aquellas entidades en las que el número de personas socias gallegas o de origen gallego sea inferior al 10%, el importe de la subvención no podrá superar el 10% del coste total previsto en la solicitud.

AYUDAS PARA DOTACIONES

En el caso de las ayudas para mejora de dotaciones y equipaciones de carácter inventariable, el presupuesto total será de 170.000 euros.

El importe máximo del proyecto para el cual se solicite subvención no podrá superar la cuantía de 30.000 euros. En caso de que sea superior, la cuantía que exceda de este límite no será tenida en cuenta. El importe máximo que se concederá en este programa será de 15.000 euros.