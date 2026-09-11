La Xunta difunde en las ferias de empleo las opciones del programa Retorna Cualifica Emprego, que oferta ya 750 puestos

Reunión del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, con el presidente de la Asociación Hispano-Galega Cabaleiros de Santiago, Javier Garrido, y su vicepresidente, Carlos Hermida - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta difunde través de las ferias de empleo en Brasil --São Paulo y Salvador de Bahía-- las oportunidades del programa Retorna Cualifica Emprego, a través del cual cerca de 90 empresas gallegas están ofertando más de 750 puestos de trabajo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se reunió esta semana en Santiago con el presidente de la Asociación Hispano-Galega Cabaleiros de Santiago, Javier Garrido, y su vicepresidente, Carlos Hermida. La entidad se dedica a la difusión de la cultura gallega en Brasil y colabora con el Gobierno gallego en este ámbito.

En el marco de la reunión, el conselleiro explicó los datos de las últimas ferias de empleo en el exterior, celebradas en São Paulo y Salvador de Bahía. A ellas, asistieron en total cerca de 2.400 personas que pudieron conocer las oportunidades de retornar a Galicia.

Además, ha destacado que gracias al programa Retorna Cualifica Emprego --incluido en la Estratexia Galicia Retorna-- cerca de 90 empresas gallegas están manifestando interés en contratar y están ofertando más de 750 puestos de trabajo.

En el caso de las ferias de empleo en Brasil, ha indicado que a raíz de ellas subieron las inscripciones de personas procedentes de este país en el Retorna Cualifica Emprego, ya que se duplicó hasta superar las 400 y en total el programa lleva más de 5.700 personas inscritas.

Concretamente, la de São Paulo fue el 6 de junio y a ella asistieron cerca de 1.430 personas y la de Salvador de Bahía el 8 de junio y contó con más de 960 asistentes. En ambas, las personas gallegas residentes en Brasil pudieron conocer las oportunidades laborales que ofrecen sectores estratégicos como el metalmecánico, naval energías renovables o TIC.

En este contexto, el conselleiro expuso que las ferias de empleo refuerzan el modelo propio de atracción de talento impulsado por el Gobierno gallego basado en una migración "ordenada, segura y vinculada a las necesidades reales" de las empresas gallegas a favor de la cobertura de vacantes laborales.