La Xunta pone a la colectividad gallega en Uruguay como ejemplo de compromiso con la cultura y tradiciones de Galicia

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en Montevideo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, ha participado en la tradicional romería organizada por el Centro Gallego de Montevideo.

La celebración, en la que también estuvo el cónsul general de España en Uruguay, Juan Carlos Gafoque, reunió a millares de personas de la colectividad gallega, volviendo a convertirse en un de los grandes encuentros anuales de la galleguidad en el país.

Durante la jornada, Miranda ha puesto en valor el papel de las entidades gallegas del exterior como espacios de encuentro y transmisión de la cultura y tradiciones de Galicia, destacando el compromiso de la colectividad gallega en Uruguay por mantener viva su identidad y fortalecer los vínculos con Galicia.

La romería congregó a lo largo de todo el día a numerosos asistentes que se acercaron al Centro Gallego para disfrutar de la gastronomía tradicional y de las actuaciones de los grupos de cuanto y baile de la colectividad, en un ambiente festivo que puso de manifiesto a vitalidad de la cultura gallega en el país.