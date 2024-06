La Xunta se propone que hasta 2026 retornen 30.000 emigrantes y descendientes a la comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha proclamado que el objetivo de su Gobierno es atraer a Galicia a 30.000 emigrantes más y sus descendientes hasta el año 2026, después de que ya retornasen a la comunidad 28.000 miembros de la diáspora en los últimos años.

Así lo subrayó Ruieda durante la reunión de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas celebrada este jueves en Santiago, en la cual aludió a la Estratexia Retorna, que tiene como objetivo facilitar la vuelta de la diáspora.

Durante la reunión de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas le han transmitido a Alfonso Rueda las dificultades que enfrentan los emigrantes que deciden volver a Galicia. Problemas como la búsqueda de vivienda, la homologación de títulos o el hecho de que muchas de las familias no tengan la nacionalidad española.

Durante el acto, el presidente ha querido resaltar el "compromiso" de su gobierno con la diáspora gallega y ha señalado que estos problemas son "muy concretos" pero "reales".

NO PERDER EL VÍNCULO

El Consello de Comunidades también ha pedido al presidente gallego que "intensifique" la labor cultural y la presencia institucional para que no haya un "brecha" entre generaciones. "Si no intensificamos esa presencia probablemente se pierda el vínculo con Galicia" y desde luego "no vamos a hacerlo", ha respondido Alfonso Rueda.

Este organismo, que ofrece ayuda a la diáspora gallega, "mantiene" la comunicación con la Galicia exterior y recoge las necesidades de estas comunidades.

El presidente Alfonso Rueda ha señalado que los gallegos "están por todo el mundo" y que la situación "no es igual" en todos los países. Algunos tienen situaciones económicas, laborales y políticas "muy complicadas", por lo que ha subrayado la "necesidad" de intensificar el "apoyo" de la Xunta.