La Xunta publica la convocatoria de ayudas para proyectos de acción humanitaria en el exterior para 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia publica este jueves la orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones anuales para proyectos de acción humanitaria en el exterior.

Según explica el Gobierno gallego en un comunicado, la dotación asciende a 700.000 euros, lo que supone un incremento superior al 27% respecto al año anterior.

Esta convocatoria se enmarca en el Plan anual 2026 de Cooperación Galega. Los proyectos que pueden optar a estas subvenciones son aquellos ejecutados en el exterior por las ONGD que posean entre sus fines la acción humanitaria o cuenten con experiencia en el desempeño de actuaciones en ese ámbito.

Los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses, acabando su ejecución antes del 31 de diciembre de 2026 y pudiendo estar iniciados desde el 1 de enero de este año.

Cada entidad puede presentar un proyecto individual y la presentación de solicitudes deberá realizarse a través de la sede electrónica de la Xunta en el plazo de un mes desde este viernes.