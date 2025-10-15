La Xunta reivindica el programa 'Reencontros con Galicia', que trae a 200 mayores de 65 años residentes en el exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha recibido este miércoles en la Praza do Obradoiro, en Santiago, a los 200 mayores de 65 años residentes en el exterior que han participado en la última edición del programa impulsado por la Xunta 'Reencontros con Galicia'.

Todos ellos llegaron la semana pasada desde Venezuela, Cuba, Brasil, México, Bolivia, Argentina y Uruguay. En este recibimiento, según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el conselleiro ha puesto en valor esta iniciativa que tiene como finalidad facilitar el contacto de los residentes del exterior mayores de 65 años con la Galicia actual y con sus familias y consolidar los lazos con la comunidad gallega de la diáspora.

Asimismo, el titular del departamento autonómico ha destacado los más de 35 años de trayectoria que acumula este programa, que se desarrolla en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade.

En cada edición, ha detallado la Xunta, ofrece a cerca de 200 gallegos residentes en el exterior --con una edad media en este caso de 79 años--, la posibilidad de disfrutar de actividades de ocio y visitas culturales durante su estancia, que se prolongará hasta este jueves excepto para las personas que decidan quedarse más tiempo con sus respectivas familias.

El grupo ha recorrido diferentes localidades y ciudades gallegas para tratar de reconectar con el patrimonio cultural y natural de Galicia y con los paisajes y ciudades. Están alojados en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón (Nigrán) y O Carballiño.

Asimismo, González ha destacado casos especialmente emotivos en esta edición del programa como el de un gallego de 100 años residente en Cuba, que emigró desde Narón con 25 años y que ahora regresa a su tierra natal. Como él, ha señalado que son muchos los que hacía décadas que no volvían, por lo que este reencuentro "resulta más especial tanto para ellos como para sus familias".