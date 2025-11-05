El 28% de los europeos cuida regularmente de un familiar o allegado

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 28 por ciento de los europeos cuida regularmente de un familiar o allegado que ha perdido su autonomía, según refleja una encuesta de Clariane, en colaboración con el instituto de investigación OpinionWay, en la que han participado 3.500 personas en seis países.

"Este retrato europeo pone de manifiesto el papel esencial -y a menudo invisible- de millones de ciudadanos que combinan su vida personal y profesional con el acompañamiento cotidiano de sus seres queridos", señalan desde Clariane.

Así, casi tres de cada diez europeos (28%) se declaran cuidadores, con una edad media de 47 años. La mayoría de ellos están en activo (71%) y residen en zonas urbanas (55%). El peso de esta realidad varía sensiblemente de un país a otro: mientras que en Alemania el 23 por ciento de la población desempeña este papel, en Italia y España la proporción asciende al 34 por ciento y 35 por ciento, respectivamente. En Francia, uno de cada cuatro ciudadanos (24 %) afirma ser cuidador.

En la gran mayoría de los casos, el apoyo se dirige a un miembro de la familia: nueve de cada diez cuidadores acompañan a un ser querido, principalmente a un progenitor o abuelo (59%). En Francia, este porcentaje llega al 61 por ciento, mientras que en España se eleva al 68 por ciento. En los Países Bajos, en cambio, casi una cuarta parte (23%) ofrece su ayuda a personas ajenas a su familia, como vecinos o amigos. Las principales razones que motivan este acompañamiento son la edad avanzada (84%), la enfermedad (78%) y la discapacidad (53%).

CERCA DE 13 HORAS SEMANALES

Ser cuidador y cuidadora implica una dedicación significativa: 13 horas semanales de media, que pueden alcanzar las 16 horas en países como España. La ayuda que prestan es múltiple y abarca desde el apoyo material (73%) -compras, desplazamientos, tareas domésticas- hasta el psicológico (59%), administrativo (54%) o incluso físico (40%), como el aseo o la alimentación.

En Francia, el acompañamiento emocional y administrativo es particularmente fuerte (62% y 60%, respectivamente), mientras que las tareas físicas son menos frecuentes (26% frente al 40% en Europa). En el sur, la tendencia se invierte: en Italia y España, más de la mitad de los cuidadores (54 %) asumen también cuidados físicos diarios.

Pese a la carga que supone el tener que cuidar de otra persona, la mayoría de los cuidadores, asumen su papel con convicción. Ocho de cada diez afirman encargarse solos de la persona a la que ayudan, y nueve de cada diez se sienten orgullosos de hacerlo. En Francia, el 90 por ciento comparte ese orgullo y más de la mitad declara sentirse feliz de poder acompañar a su ser querido.