El 30% de las mujeres ingresadas por patología cardiovascular ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida

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MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha revelado que el 30,3 por ciento de mujeres ingresadas por patología cardiovascular había sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, frente al 2,7 por ciento de los hombres.

Según los datos, entre las mujeres destacaban la violencia de género (24%), el maltrato infantil (12%), el abuso sexual (11%) y el abuso sexual en la infancia (5,3%) como las más prevalentes. Los hombres únicamente comunicaron antecedentes de maltrato en la infancia.

Así lo indica un trabajo realizado por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario 12 de Octubre (imas12), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). El estudio se ha presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología, el Congreso SEC26 de la Salud Cardiovascular, celebrado en Sevilla del 29 al 31 de octubre.

Los investigadores evaluaron la exposición a violencia mediante una entrevista clínica estructurada realizada por una profesional de la psicología, clasificando el tipo de violencia de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sistemas de diagnóstico para violencia de género, maltrato infantil, y abuso sexual adulto e infantil. Los resultados se analizaron por género para identificar perfiles de vulnerabilidad específicos.

"Aunque desconocemos si parte de esta diferencia en la exposición a violencia entre mujeres y hombres podría estar relacionada con una falta de reconocimiento o comunicación por parte de los hombres, las diferencias observadas en nuestro estudio coinciden con los resultados de investigaciones previas, que muestran diferencias en los patrones de exposición a violencia entre hombres y mujeres", ha explicado Irene Noblejas, psicóloga y una de las autoras del trabajo.

Por ello, Noblejas afirma que "es importante seguir investigando si sufrir violencia a lo largo de la vida constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente, especialmente en mujeres, así como desarrollar estrategias para prevenirla y abordar sus consecuencias sobre la salud mental y cardiovascular".

Para Héctor Bueno, cardiólogo e investigador principal del estudio, los resultados "plantean la necesidad de desarrollar protocolos de evaluación psicosocial que incluyan la detección de situaciones de vulnerabilidad, abarcando las diferentes formas de exposición a violencia, en los servicios de cardiología de investigar su impacto clínico y psicosocial y las posibles intervenciones preventivas o terapéuticas".

"Las intervenciones deben integrar una perspectiva de género que contemple tanto las diferencias entre mujeres y hombres en la exposición y riesgo, como en la forma de vivirlas y de comunicarlas. Es necesario también confirmar y entender los mecanismos por los que las experiencias negativas psicosociales pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y trabajar en reducir este impacto", ha finalizado Bueno.