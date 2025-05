El 40% de la población tiene hipertensión arterial

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha recordado este viernes la necesidad de medirse la presión arterial regularmente en función de la edad, ya que asegura que el 40 por ciento de la población adulta es hipertensa.

"Los médicos estamos preocupados porque el 40 por ciento es hipertensa, sin que exista una conciencia sobre la importancia que tiene la presión arterial en la salud. Cada persona debe ser consciente de cuál es su presión arterial, ya que no todo el mundo tiene la misma diana y, por esta razón, es importante conocerla y controlarla", ha señalado la internista experta en hipertensión arterial Eva Moya.

Además, en España, se estima que alrededor del 45 por ciento de los hipertensos no están diagnosticados, lo que significa que no saben que tienen la enfermedad. Esto se traduce en que unos 5 o 6 millones de personas en España no están identificadas como hipertensas.

Así, especialistas de toda España exponen esta preocupación por la escasa concienciación que se tiene en torno a la enfermedad y sus efectos sobre la salud, en el marco de la XXI Reunión del Grupo de Trabajo de Riesgo Vascular de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que tiene lugar en Córdoba los días 15 y 16 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se celebra cada 17 de mayo y que este año lleva por lema 'Mida su presión arterial con precisión, contrólela y viva más tiempo'.

Los expertos indican que las cifras de presión arterial deben medirse periódicamente, con distinta regularidad en función de la edad, de manera que en las personas menores de 40 años con PA normal y sin factores de riesgo se debe medir la PA al menos cada 3 años. Mientras que las personas mayores de 40 años o con factores de riesgo de hipertensión se la deben medir anualmente.

Los internistas recuerdan que la hipertensión arterial (HTA) es silenciosa, no tiene cura, apenas da síntomas y puede dañar órganos vitales como el corazón, el cerebro y el riñón y, por tanto, aumenta el riesgo de sufrir un infarto, un ictus o enfermedad renal. Detectarla permite controlarla con fármacos.

"La hipertensión sigue siendo el principal factor de riesgo cardiovascular evitable y su control insuficiente contribuye a una gran carga de enfermedad. Desde Medicina Interna tenemos una posición estratégica para su abordaje integral y continuado, dado nuestro papel transversal en la atención hospitalaria y ambulatoria", ha destacado Luis Castilla, médico internista de la Unidad de Riesgo Vascular del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen Macarena, de Sevilla, y actual presidente de la Sociedad Andaluza de Hipertensión y Riesgo Vascular.

LA HIPERTENSIÓN Y SU AUTOCONTROL

Moya ha explicado que algunos temas "pendientes" de la hipertensión arterial son las dificultades actuales en el control de los valores de presión arterial, el papel de la adherencia terapéutica, el autocontrol domiciliario y la necesidad de objetivos más ambiciosos en determinados perfiles de pacientes.

La HTA es una enfermedad crónica producida por el aumento de la presión de la sangre sobre la pared de las arterias, de causa desconocida en la mayoría de los casos (en el 90%), en los que se denomina HTA esencial. El riesgo de padecerla aumenta con la edad y se considera que hay HTA cuando se superan los 140/90 mmHg, mientras que la presión arterial óptima es de 120/70 mmHg (o coloquialmente 12/7). En España, 1 de cada 3 personas mayores de 40 años es hipertensa; 2 de cada 3 mayores de 60 años, también lo son; y la HTA afecta a 3 de cada 3 personas de mayores de 80 años.

La experta señala que los factores que favorecen la aparición de la HTA y que deben evitarse son el consumo excesivo de sal, el exceso de peso, el estrés prolongado o la apnea del sueño. "Los niveles de presión arterial ideales son 120/70 mmHg (12/7) pero se piensa de manera equivocada que hasta 140/90mmHg, cifras a partir de las que diagnosticamos hipertensión en la consulta, todavía no hay riesgo para la salud", ha subrayado Moya.

"Se ha demostrado que el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta en el tiempo a partir de cifras de presión de 115/75 mmHg, mantenidas de forma crónica. También existe riesgo ante elevaciones bruscas o cifras muy elevadas de tensión, las llamadas crisis o emergencias hipertensivas, que en este escenario es más probable que la hipertensión dé síntomas y que dañe órganos de forma aguda (ej. hemorragia cerebral)", ha detallado.

Al hilo, ha alertado de que "el daño crónico, es silencioso pero poco a poco afecta a órganos importantes, como el corazón, cerebro, riñones y las arterias, aumentando por tanto su riesgo vascular y la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio o la demencia".

Para hacerse el autocontrol de la presión arterial en el domicilio, se recomienda tener un tensiómetro validado o certificado, y estar tranquilo, sentarse unos minutos, con el brazo apoyado sobre una mesa a la altura del corazón. Además, se deben realizar 3 tomas separadas por 1-2 minutos. La cifra final es la media aritmética de las 2 últimas tomas.