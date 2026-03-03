Un 45% de españoles cree que la pérdida auditiva afecta a la autoestima

Archivo - Estudio 'Percepción sobre el cuidado y la salud auditiva en la sociedad actual'. - MED-EL - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 45 por ciento de los españoles cree que la pérdida auditiva afecta a la autoestima de la persona que la padece, según ha evidenciado una encuesta llevada a cabo por la compañía de soluciones auditivas MED-EL, que ha sido realizada a más de 1.000 personas en España y de 10.000 en todo el mundo.

Así, y con motivo de la celebración, este martes, 3 de marzo, del Día Mundial de la Audición, esta entidad ha reportado los datos contabilizados en España, los cuales evidencian que más de la mitad de los ciudadanos afirma que esta circunstancia, cuando no es tratada, afecta especialmente a las conversaciones con los familiares y amigos.

"La pérdida auditiva no solo reduce la capacidad de escuchar los sonidos, también puede reducir significativamente la calidad de vida si no se trata", ha indicado el director general de MED-EL España y Portugal, Julio Rodrigo, quien ha añadido que "este estudio demuestra cuánto afecta la pérdida auditiva no tratada a las personas, desde sus relaciones hasta su independencia".

En este contexto, la citada encuesta revela que el 36 por ciento menciona las interacciones sociales como parte afectada, frente al 27 por ciento de los entrevistados a nivel global. Junto a ello, la mitad de los españoles declara que la calidad de vida se ve perjudicada, lo que afecta a la Salud Mental, para uno de cada tres.

REVISIONES AUDITIVAS PERIÓDICAS

"Detectar a tiempo permite tomar el control de la salud auditiva", ha continuado Rodrigo, quien ha agregado que "escuchar bien es estar conectado: con las conversaciones, con las relaciones y con la propia independencia". "Nunca es demasiado pronto para actuar", ha manifestado, por lo que se anima a iniciar la conversación sobre la salud auditiva en todos los ámbitos y a revisiones auditivas periódicas.

Además, este trabajo arroja el resultado de que el 20 por ciento considera que la seguridad física se ve afectada, mientras que un 36 por ciento lo cree respecto al rendimiento laboral. A ello se une el hecho de que, en España, las mujeres reportan de forma sistemática un impacto igual o mayor de la pérdida auditiva no tratada en comparación con los hombres en casi todas las categorías.

Todo en relación con una problemática cuyo impacto crece con la edad, ya que casi uno de cada cuatro personas mayores de 60 años sufre pérdida auditiva discapacitante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta coyuntura dificulta su comunicación básica y sus relaciones cotidianas.