El 51,5% de personas con migraña siente que su entorno apenas la percibe como una enfermedad, según encuesta de AEMICE

Archivo - Mujer con dolor de cabeza. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 51,5 por ciento de las personas con migraña siente que su entorno apenas la percibe como una verdadera enfermedad, según ha desvelado la encuesta 'Percepción social e impacto de la migraña', que ha sido impulsada por la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE).

Este trabajo, presentado con motivo de la celebración, este sábado, del Día Internacional de la Acción contra la patología y en el marco del lanzamiento de una campaña al respecto, ha contado con la participación de 864 adultos con un diagnóstico. Otra conclusión obtenida es que el 89,2 por ciento se reconoce como persona con una enfermedad neurológica.

De hecho, la migraña lo es en una forma compleja y afecta a más de seis millones de personas en España -alrededor del 13 por ciento de la población-, de las que ocho de cada 10 son mujeres. A pesar de la prevalencia y del impacto que puede tener, solo el 12,3 por ciento considera que el entorno la percibe claramente como una patología.

"Quienes tenemos migraña sabemos hasta qué punto puede condicionar nuestra vida", ha explicado la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina, quien lamenta, por ello, que existan personas "que la ven simplemente como un dolor de cabeza". Sin embargo, ha recordado que un ataque puede obligar al paciente "a cancelar un plan, faltar al trabajo" o dejar de cuidar de la familia.

Para exponer la realidad en relación con la enfermedad, la encuesta muestra que el 57,9 por ciento de los participantes afirma que durante las últimas cuatro semanas, ha limitado o impedido sus actividades habituales muy frecuentemente o siempre. Además, arroja el dato de que entre los que declararon dolor de cabeza diario durante el último mes, el 89,2 por ciento señala que ha limitado sus actividades muy frecuentemente o siempre, aunque la afectación también se produce con una incidencia menor y en los dos tipos de migraña, que son la episódica y la crónica.

CAMPAÑA 'LAS PALABRAS IMPORTAN'

Por todo ello, AEMICE ha anunciado también la campaña 'Las palabras importan', a través de la que invita a reflexionar sobre cómo la forma de hablar de la migraña puede influir en la manera en que la sociedad entiende la enfermedad, ya que utilizar un lenguaje preciso puede contribuir a evitar su banalización y favorecer una mayor comprensión social. La acción cuenta con la colaboración de las compañías farmacéuticas Abbvie, Grünenthal, IPSEN, Lundbeck, Organon y Teva.

"Durante demasiado tiempo, hemos normalizado frases como 'tengo migraña' para referirnos a cualquier dolor de cabeza o 'tengo migrañas' para hablar de los ataques", ha expuesto Colomina, que ha rechazado que sea "una cuestión menor". A su juicio, "las palabras ayudan a construir la forma en que entendemos una enfermedad".