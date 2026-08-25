El 65% de los pacientes con cáncer en España ingresan en plantas con médicos internistas

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MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en la 'Revista Clínica Española' (RCE), editada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), concluye que el 65 por ciento de los pacientes con cáncer en España ingresan en plantas atendidas por médicos internistas, una implantación que, según los autores, justificaría reconocer la medicina interna como actividad estructural en la atención al paciente oncológico.

"Desde el punto de vista organizativo, consideramos beneficioso su reconocimiento como un profesional estructural en la atención al paciente oncológico, por su enfoque clínico integrador y su capacidad para ofrecer una continuidad asistencial como médico de referencia del paciente durante la hospitalización, en comunicación constante con su oncólogo de referencia y coordinando la actuación del resto de especialistas implicados", ha destacado Adrián García, primer firmante del artículo y especialista en medicina interna miembro de SEMI.

La prevalencia del cáncer ha aumentado, asociada a una mayor complejidad de los pacientes. En este contexto, la SEMI destaca que la implantación del internista en la asistencia al paciente con tumor sólido ha crecido en los últimos años dando lugar actualmente a tres modalidades organizativas en la hospitalización del paciente oncológico: el ingreso a cargo de medicina interna; el ingreso en oncología, atendido exclusivamente por especialistas de oncología, y el ingreso en oncología con atención por parte de especialistas en medicina interna o modelo de asistencia compartida.

Este nuevo estudio publicado en RCE, a partir de la consulta a 481 hospitales públicos y privados de España, ha analizado la presencia y labor real del médico internista en la atención al paciente oncológico, a través de encuestas dirigidas a internistas y oncólogos.

Entre los centros contactados, se obtuvo respuesta de 188 de los 481 hospitales objetivo (39,1%), representando el 51,2 por ciento de los centros públicos y el 16,7 por ciento de los privados de las 17 comunidades autónomas. De todos los hospitales que respondieron, en 181 centros se atendían pacientes oncológicos hospitalizados, siendo responsabilidad de oncología médica en 102 centros, el 56,4 por ciento, y de medicina interna en 79 centros, el 43,6 por ciento.

En aquellos donde ingresaban a cargo de oncología médica, se disponía de internista en planta de hospitalización -modelo de asistencia compartida- en el 37,3 por ciento de los servicios. En global, en el 64,5 por ciento de los centros, los pacientes oncológicos ingresaban en plantas con presencia de internistas, ya fuera mediante atención directa por medicina interna o bien con el modelo de asistencia compartida, y en un 35,4 por ciento en plantas llevadas exclusivamente por los oncólogos, siempre a cargo del servicio de oncología.

Entre los centros de pequeño tamaño (menos de 200 camas) predominaba la hospitalización a cargo de medicina interna (76,8% de estos hospitales), mientras que en los hospitales de un tamaño mayor eran más frecuentes los ingresos a cargo de oncología: se daba en el 59,6 por ciento de los centros entre 201 y 500 camas, en el 95,7 por ciento de aquellos entre 501 y 1.000 camas, y en el 88,9 por ciento de los de un tamaño superior a 1.000 camas.

LOS INGRESOS EN ONCOLOGÍA SON MÁS FRECUENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS

Por tipo de gestión, los pacientes ingresaban en oncología médica en el 60,6 por ciento de los centros públicos; en el 44 por ciento en los privados, y en el 35,7 por ciento de los privados en la red pública. En el resto de los centros, medicina interna asumía el ingreso de los pacientes oncológicos, constituyendo, por tanto, el 64,3 por ciento de los centros privados de la red pública, el 56 por ciento de los privados y el 39,4 por ciento de los públicos.

Por tanto, los ingresos a cargo de oncología son más frecuentes en los hospitales públicos. Sin embargo, más de un tercio de los servicios de oncología apuestan por implementar un modelo de asistencia compartida, que está más extendido en Cataluña, donde se ha implementado en el 100% de los servicios que respondieron a la encuesta, seguidos por la Comunidad de Madrid y Andalucía con porcentajes significativamente menores, exponen los autores en el estudio.

Según el autor, la predominancia del médico internista en los hospitales de pequeño tamaño y de gestión privada pone de relieve el papel vertebrador de los servicios de medicina interna en estos dos tipos de centros. Entre cuyas causas pueden sugerirse la escasez de facultativos de atención más especializada en zonas de difícil cobertura (en ocasiones, incluso, la ausencia de un servicio de oncología propio en hospitales comarcales) o la necesidad de una mayor optimización de los recursos, siendo el internista una opción versátil, transversal y eficiente que asume el papel de hospitalista, definido así por parte de la literatura anglosajona.

Fuera de la planta de hospitalización, el médico internista también está presente en la atención urgente del paciente oncológico y en consultas monográficas específicas, especialmente de enfermedad tromboembólica (ETEV) y toxicidad inmunomediada.