El 70% de celíacos aún está sin diagnosticar

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica que, sobre todo en la edad adulta, puede presentarse con síntomas digestivos, extradigestivos o, incluso, sin síntomas. Esto hace que se estime que un 70 por ciento de personas que padecen la enfermedad celíaca aún no están diagnosticadas, según han resaltado expertos durante el 3º Congreso Nacional para Pacientes con Enfermedad Celíaca, que ha celebrado este fin de semana la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, junto con el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.

Durante la jornada, se ha recordado que, a pesar del trabajo de divulgación de personal sanitario y asociaciones, aún hay muchas personas que ante la aparición de síntomas relacionados con el gluten o por efectos de las modas en cuestión de dietas, eliminan el gluten de su alimentación sin consultar con profesionales sanitarios.

"No es posible demostrar que la nula ingesta de gluten tenga beneficios para la salud", recuerda el doctor Jorge Martínez Pérez, del Hospital Niño Jesús, quien repasa los riesgos de eliminar el gluten de la dieta en pacientes no celíacos: desde un aumento de calorías y grasas a una deficiencia nutricional y, por supuesto, la ocultación de un diagnóstico real de enfermedad celíaca.

Por ello, ante la sospecha de síntomas relacionados con el consumo de gluten, la doctora Mirella Jiménez, del Hospital La Princesa, recuerda que los pasos para llegar al diagnóstico de la enfermedad son realizar un estudio serológico, estudio genético y biopsia intestinal para, después, comenzar la dieta sin gluten.

En el bloque dedicado al tratamiento y seguimiento de la enfermedad, Cristina López, nutricionista de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, ha explicado que muchos pacientes recién diagnosticados creen que para seguir una dieta sin gluten basta con comprar productos etiquetados sin gluten. Pero la experta ha apuntado que esta premisa es errónea, la dieta sin gluten debe ser lo más natural posible y basada en alimentos frescos que de forma natural no contienen gluten (frutas, hortalizas, pescados, carnes, legumbres, etc.).

No obstante, es habitual encontrar transgresiones a la dieta, tanto voluntarias como involuntarias, tal y como ha detallado la doctora Julia Asensio Antón, del Hospital Niño Jesús, quien monitoriza la adhesión de la dieta en pacientes celíacos no sólo mediante analíticas periódicas sino también mediante tests de orina y heces en pacientes que no mejoran.