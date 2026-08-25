El 75% de los mayores de 55 años cuida su alimentación y casi 6 de cada 10 hace ejercicio

Archivo - Persona mayor realiza ejercicio físico. - YAROSLAV ASTAKHOV - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 75 por ciento de los mayores de 55 años cuida su alimentación y casi seis de cada diez realiza ejercicio de forma habitual, según el 'VI Barómetro del Consumidor Sénior', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Además, la mitad realiza chequeos médicos preventivos (53%), evita el consumo de alcohol y tabaco (53%) y respeta las horas de sueño (50%).

Los datos cuestionan la idea de que los sénior acuden con mucha frecuencia al médico, ya que un 81 por ciento visita centros sanitarios menos de una vez al mes, lo que indica un uso relativamente bajo de los servicios sanitarios. Solamente el 1 por ciento acude todas las semanas. De hecho, aunque la frecuencia de las visitas médicas aumente a partir de los 70 años, la mayoría sigue acudiendo con poca frecuencia: un 75 por ciento lo hace menos de una vez al mes.

Por su parte, el sedentarismo es uno de los estereotipos más extendidos sobre el envejecimiento. Sin embargo, el estudio muestra que cerca de 6 de cada 10 sénior realizan ejercicio físico de forma habitual (57%). Un dato especialmente relevante teniendo en cuenta que el envejecimiento activo es una estrategia para mejorar la calidad y la esperanza de vida (con "buena salud") en las personas adultas y mayores.

Y es que, a medida que avanza la edad, la actividad física actúa como factor de protección y mantenimiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida, tal y como indica la guía 'Vida activa, longevidad sana. Guía sobre deporte y envejecimiento activo' del Centro de Investigación Ageingnomics.

EL 79% SE DECLARA BASTANTE O MUY FELIZ

Los datos del 'VI Barómetro del Consumidor Sénior' indican que el 79 por ciento se declara bastante o muy feliz. Una percepción positiva que, incluso, mejora con los años. A ello se suma que 4 de cada 10 (38%) aseguran cuidar su salud emocional de forma activa y consciente, un porcentaje que se eleva al 43 por ciento entre los 60 y los 64 años. Además, la mayoría participa en actividades sociales (53%) y culturales (72%), lo que contribuye a reforzar su bienestar mental y emocional.

El documento también revela que cada vez más los mayores de 55 años emplean herramientas digitales relacionadas con la salud, como la telemedicina (28%). Una cifra que incrementa 3 puntos porcentuales en comparación con la edición anterior del informe, lo que refleja un avance progresivo en el acceso a estas tecnologías.

No obstante, de los sénior que utilizan estas herramientas, el 67,8 por ciento lo hace de forma ocasional, lo que indica que aún no forman parte de los hábitos cotidianos de salud.

"Los datos muestran una tendencia clara hacia la digitalización de la salud en la población sénior, pero evidencian que el reto no es solo aumentar el acceso, sino fomentar un uso más frecuente, autónomo y confiado", ha indicado Juan Fernández, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Para Fernández, el envejecimiento saludable se ha convertido en uno de los objetivos vitales más relevantes para una población cada vez más longeva. "En este sentido, el final del verano y la vuelta a la rutina pueden ser una buena oportunidad para revisar nuestros hábitos y reforzar el cuidado de la salud. No se trata solo de vivir más años, sino de hacerlo con calidad de vida, autonomía y bienestar físico y mental", ha destacado.

"Si bien persisten ciertos retos, como una mayor integración de la salud emocional o el uso más frecuente de herramientas digitales, la tendencia general apunta hacia un envejecimiento activo, autónomo y cada vez más conectado con las nuevas dinámicas sociales y sanitarias", ha finalizado Fernández.