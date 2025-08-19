El 80% de los empleados de farmacia considera que su farmacia está poco o nada digitalizada

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 79 por ciento de los empleados de farmacia considera que la farmacia en la que trabajan está poco o nada digitalizada, aunque el 88 por ciento quiere aprender nuevas herramientas y el 70 por ciento se muestra dispuesto a dedicar entre una y tres horas semanales para mejorar los procesos internos mediante la tecnología.

Así lo indican los datos del primer 'Informe sobre Digitalización en Farmacias Comunitarias' presentado por Media Value y que cuenta con el aval académico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). El estudio, realizado a 142 profesionales (94 empleados y 48 titulares de farmacia) en 17 comunidades autónomas, revela que muchos procesos internos siguen anclados en sistemas manuales, generando desmotivación, pérdida de tiempo y barreras al desarrollo profesional.

Además, el 83 por ciento de los titulares de farmacia continúa utilizando papel, notas manuscritas o comunicación oral para organizar las tareas internas. El documento también indica que la motivación se ve afectada: tres de cada cinco empleados reconocen no sentirse motivados, y un 27 por ciento tiene acceso completo a la documentación necesaria para realizar su trabajo con autonomía.

"Las farmacias están atrapadas en una paradoja: no tienen tiempo para ver cómo ganar tiempo", explica Alberto Gómez Ureña, CEO de Media Value. Ante esta realidad, soluciones como el uso de WhatsApp para coordinar al equipo se han normalizado. El 80 por ciento de los empleados lo utiliza como canal principal de comunicación, a pesar de que el 73 por ciento de los titulares desconoce sus implicaciones legales, especialmente en lo relativo al derecho a la desconexión y la gestión de datos confidenciales.

A pesar de este escenario, tanto titulares como empleados coinciden en que la digitalización representa una oportunidad. El 85 por ciento de los titulares cree que mejorar la infraestructura digital de su farmacia aumentaría su imagen profesional y dos de cada tres consideran que eso les permitiría ofrecer un mejor servicio a la población. Por su parte, el 70 por ciento del personal farmacéutico ve en la tecnología una palanca de crecimiento personal y profesional.

El estudio concluye que lo que falta no es motivación, sino liderazgo, herramientas adecuadas y un acompañamiento claro para iniciar un proceso de transformación interna.

Finalmente, la digitalización se percibe como una oportunidad para trabajar mejor, aprender más, prestar un mejor servicio sanitario y conectar y relacionarse de forma más eficiente con laboratorios y proveedores.