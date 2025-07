El 90 por ciento de la población considera el calor extremo como un riesgo grave para la salud

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más del 90 por ciento de la población española considera que el calor extremo representa un riesgo grave para la salud, según refleja una encuesta que el Ministerio de Sanidad ha encargado para conocer la percepción del impacto del calor extremo en la vida diaria y la salud.

"El calor extremo enferma y mata. Por eso desde el Ministerio de Sanidad hemos encargado una encuesta para entender cómo percibe la gente que el calor impacta en su salud", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García.

El estudio, realizado por la consultora GAD3 entre el 7 y el 14 de julio de 2025, por encargo de la Fundación CSAI, recoge la opinión de 1.274 personas mayores de 18 años, residentes en todo el territorio nacional.

Los efectos del calor extremo más mencionados por los encuestados son: golpes de calor o desmayos (84%), deshidratación (83%) e insomnio o fatiga (70%), seguidos de náuseas o mareos (58%), empeoramiento de enfermedades crónicas (56%) y confusión o desorientación (52%).

Por edad, las personas mayores de 65 años relacionan el calor con el agravamiento de patologías crónicas, mientras que los jóvenes destacan síntomas inmediatos como irritaciones cutáneas o malestar general. El 30 por ciento de la población se considera altamente vulnerable al calor extremo. Un 25 por ciento ha sufrido personalmente, o en su entorno, algún problema de salud durante una ola de calor. De estos casos, el 53 por ciento requirió atención médica y el 13 por ciento fue hospitalizado.

Los motivos más frecuentes de asistencia fueron calambres musculares (68 %), empeoramiento de enfermedades crónicas (60 %) y golpes de calor o deshidratación (59 %). "Todos estos datos indican que la población tiene una percepción clara de que calor extremo supone una amenaza para su propia salud basado, muy probablemente, en una experiencia directa y creciente del malestar debido al aumento de las temperaturas los últimos años", ha afirmado el responsable del Observatorio de Salud y Cambio Climático, Héctor Tejero.

GRUPOS VULNERABLES

El 69 por ciento de la población identifica a las personas mayores de 65 años como el grupo más vulnerable. Dentro de este grupo, el 81 por ciento se reconoce como parte de un colectivo de riesgo, sobre todo por su edad, uso de medicación (26%) o enfermedades crónicas (20%).

Además, los colectivos más señalados como vulnerables incluyen trabajadores al aire libre (57%), niños menores de 5 años (38%), personas con enfermedades respiratorias (28%), embarazadas (13%), personas sin hogar (19%) y personas sin aire acondicionado o con bajos ingresos (10%).

Entre las personas que pertenecen a algún grupo de riesgo (55% de la población), un 31 por ciento se considera poco o nada vulnerable ante el calor extremo. "Ahí está uno de los grandes retos, muchas personas vulnerables no se reconocen como tal. Por eso tenemos que seguir hablando de que si bien el calor nos afecta a todas las personas, no lo hace a todas por igual", ha afirmado García.

INFORMACIÓN Y CONFIANZA

Además, ocho de cada diez ciudadanos (80%) afirma haber notado un incremento notable de las temperaturas extremas durante los veranos recientes, una percepción que se intensifica entre mujeres, jóvenes y residentes en provincias especialmente cálidas.

Por su parte, el 57 por ciento de la población ha recibido o consultado información oficial sobre el calor extremo, sobre todo a través de televisión (35%) y webs oficiales (16%). Otros canales relevantes son redes sociales (10%), centros de salud (9%) y familiares o cuidadores (7%). Las entidades más mencionadas como emisoras de esta información son AEMET (36%) y el Ministerio de Sanidad (25%).

Para Sanidad, la valoración de la utilidad de los mensajes es muy elevada: el 90 por ciento de quienes los reciben lo considera útil, destacando especialmente los emitidos por servicios sociales (95%), radio (94%) y páginas web oficiales o centros de salud (92%). El 39 por ciento de la población consulta el pronóstico meteorológico con más frecuencia durante el verano y esta práctica es aún más común entre quienes han experimentado problemas de salud por calor (57%) y los residentes en zonas calurosas del interior (45%).

DESIGUALDAD EN LA PROTECCIÓN TÉRMICA DE LOS HOGARES

El Ministerio destaca que solo el 23 por ciento de las viviendas en España dispone de aislamiento térmico adecuado frente al calor extremo. Los recursos más frecuentes en los hogares son ventiladores (72%), toldos o persianas (69%) y aire acondicionado (55%).

Sin embargo, resalta que existen "fuertes desigualdades": en los hogares con ingresos altos, el uso de aire acondicionado alcanza el 62 por ciento, frente al 47 por ciento en los de menor renta. Solo el 14 por ciento de estos últimos cuenta con un buen aislamiento térmico. Además, un 3 por ciento de los hogares carece de cualquier recurso para mitigar el calor, proporción que se eleva al 11 por ciento en zonas frescas del país.

"La encuesta confirma lo que ya sabemos, que el calor va por barrios o por renta. No todas las personas pueden protegerse de la misma manera. Sólo el 23 por ciento de los hogares tienen un buen aislamiento térmico y las diferencias por renta son muy evidentes", ha advertido García.

Por todo ello, la ministra ha indicado que necesitan que todas las administraciones colaboren para que "ciudades y casas estén mejor adaptadas al calor extremo. No queremos plazas que son sartenes, no queremos que se talen árboles, no queremos coles o escuelas infantiles a 40 grados. Queremos ciudades frescas y ciudades verdes, ciudades para vivir y ciudades para no sudar".