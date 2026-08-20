Los accidentes de tráfico, principal causa de lesión cerebral traumática en el mundo

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MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (EEUU) ha revelado que los accidentes de tráfico constituyen la principal causa individual de lesión cerebral traumática a nivel mundial, aunque las causas variaban según el país.

Por ejemplo, el estudio detectó una elevada incidencia de lesiones cerebrales traumáticas provocadas por caídas desde el mismo nivel entre las personas mayores de los países más ricos.

"No se puede resolver una crisis mundial de lesiones cerebrales únicamente en los quirófanos. Este estudio demuestra la importancia de mejorar los sistemas que nos rodean", ha señalado el autor principal del estudio, Ahmed Raslan, presidente del Departamento de Cirugía Neurológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón.

Decenas de millones de personas sufren cada año una lesión cerebral traumática en todo el mundo, con cerca de 5 millones de fallecimientos. Sin embargo, a la hora de mejorar los resultados clínicos, una nueva investigación apunta a que la solución se encuentra mucho más allá de los quirófanos de los hospitales.

Así, primer estudio mundial de estas características, dirigido por investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU), se ha publicado en la revista 'Nature Medicine'. El trabajo se basó en la colaboración de estudiantes de Medicina para recopilar datos de más de 2.000 pacientes de 100 hospitales de 29 países entre 2019 y 2022.

Paradójicamente, el estudio encontró tasas más bajas de lesiones cerebrales traumáticas en los países menos desarrollados que en los más industrializados. Esto podría estar relacionado con la falta de acceso a la atención médica, especialmente en las zonas rurales, donde las personas con lesiones graves pueden no sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a un hospital.

"Si en los países ricos se tarda dos horas en llegar a un hospital, en algunos países de bajos ingresos pueden ser necesarios cinco días", ha explicado Raslan.

"PREVENIR LA LESIÓN DESDE EL PRINCIPIO"

Investigaciones anteriores habían analizado la eficacia de diferentes tratamientos clínicos y quirúrgicos para las lesiones cerebrales traumáticas. Mientras los equipos médicos y quirúrgicos continúan mejorando la atención a estos pacientes, el nuevo estudio se encuentra entre los primeros en definir los patrones de lesión, las prácticas asistenciales y los resultados en distintos países en función de su índice de desarrollo humano, que tiene en cuenta factores como los ingresos, la educación y el producto interior bruto.

El estudio subraya la importancia de mejorar infraestructuras como las carreteras y fomentar el uso de cascos, según ha señalado el autor principal, Joseph Nugent, residente de cuarto año de Neurocirugía en OHSU.

El investigador ha destacado que el estudio apunta a la necesidad de adoptar un enfoque basado en principios de salud pública -mejores carreteras, servicios de emergencia más eficaces y fomento del uso de cascos- para reducir el impacto mundial de las lesiones cerebrales traumáticas.

"Cuando era paramédico, trasladé al hospital a innumerables pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Los neurocirujanos cualificados pueden hacer mucho, pero mis compañeros del servicio de bomberos y mis mentores en salud pública me enseñaron que la mejor manera de mejorar los resultados de los traumatismos es centrar los esfuerzos en prevenir las lesiones desde el principio", ha explicado Nugent.

Los investigadores han señalado que las estrategias para reducir las lesiones cerebrales traumáticas variarán en función de cada país. Por ejemplo, las caídas desde el mismo nivel son la causa más frecuente de lesiones traumáticas atendidas en el Hospital de OHSU. "Podríamos reducir muchas muertes por lesiones cerebrales traumáticas en Oregón si consiguiéramos evitar que las personas frágiles sufran caídas", ha afirmado Raslan.

"Las estrategias de prevención pueden ser diferentes en otros países, donde los jóvenes implicados en accidentes de tráfico representan la mayor parte de las lesiones. Las carencias no son las mismas en todos los países y los responsables políticos deben diseñar soluciones adaptadas a sus propias necesidades", ha finalizado.