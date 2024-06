La AECC adjudica la mayor ayuda económica en España para investigar el cáncer de pulmón de células pequeñas y de hígado

Se destinarán 18 millones de euros para estos cánceres, ambos de baja supervivencia



MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha adjudicado la mayor ayuda económica para investigar cánceres de baja supervivencia en España: el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de hígado. Se trata de dos nuevas ayudas a proyectos de investigación oncológica, por un total de 18 millones de euros, distribuidos en 20 provincias españolas con más de 350 investigadores involucrados.

Una de las ayudas, destinada a un proyecto de investigación de cáncer de pulmón de células pequeñas dirigido por los doctores Luis Paz-Ares y Marcos Malumbres, cuenta con una cuantía de 10 millones de euros. La otra ayuda está destinada a la investigación del cáncer de hígado, liderada por los doctores Josep M Llovet y Xosé R Bustelo, y tiene una financiación de 8 millones de euros. Ambas ayudas tendrán una duración de 5 y 6 años, respectivamente.

Estas adjudicaciones, presentadas este miércoles en la sede de la Asociación en Madrid, son una de las principales vías de trabajo a través de la cual, la Asociación, busca alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer para el año 2030. Además, buscan acercar la investigación directamente al paciente mejorando su acceso a los resultados de investigación al contar con grupos tanto de personal investigador como médicos con una amplia distribución nacional.

"La Asociación se ha marcado el objetivo de alcanzar el 70 por ciento supervivencia y para conseguirlo hace falta más investigación, especialmente en cánceres con niveles bajos de supervivencia, por este motivo lanzamos esta convocatoria en la que a su vez se fomenta la colaboración territorial para fomentar la equidad del paciente en el acceso a los resultados", ha indicado Durante el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación, Ramón Reyes.

CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Una de las ayudas ha sido adjudicada al proyecto 'SOSCLC – AECC: Cáncer de pulmón de célula pequeña. De las redes biológicas a la terapia personalizada'. El objetivo es desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la supervivencia y calidad de vida en estos pacientes, mediante la creación de una red tanto nacional como internacional para estudiar este tumor a nivel molecular y epidemiológico. Otro de los objetivos es involucrar a los pacientes en la investigación y aumentar la concienciación social sobre este cáncer tan poco estudiado hasta ahora.

El cáncer de pulmón de células pequeñas es uno de los tipos más mortales. En la mayor parte de los casos se diagnostica cuando ya está extendido. En este momento, solo el 3 por ciento de los pacientes vive más de cinco años. La incidencia del cáncer de pulmón de células pequeñas es de más de 4.000 nuevos casos al año en España. Aunque el tabaquismo es el principal factor de riesgo, hay otros posibles factores ambientales y ocupacionales poco estudiados.

Los coordinadores e investigadores principales de esta investigación son el doctor Luis Paz-Ares, del Instituto de investigación Hospital 12 de Octubre, en Madrid y el Dr. Marcos Malumbres, del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), en Barcelona. "Necesitamos darle más oportunidades a los pacientes. Si tenemos que ser positivos, hay que destacar que en los últimos años ha habido algunos avances como el papel de la inmunoterapia en la patología", ha resaltado Paz-Ares, quien ha añadido que esta ayuda servirá "para mejorar la coordinación de la investigación".

El proyecto, que tendrá una financiación total de 10 millones de euros y una duración de 5 años, incorpora 40 grupos de investigación de 15 provincias diferentes de España (A Coruña, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Huelva, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Asturias, Navarra, Salamanca, Sevilla, Valencia, Zaragoza) en 31 instituciones y reúne a 330 científicos y científicas, de los cuales el 58 por ciento son mujeres.

"Sin este tipo de proyectos yo no estaría aquí, me he aprovechado de la investigación de muchas personas y ahora espero que se aprovechen otras. Se va a beneficiar mucha gente que no tiene acceso a tratamientos", ha señalado Cuca, paciente de cáncer de pulmón.

CÁNCER DE HÍGADO

La otra ayuda ha sido adjudicada al proyecto 'ASPIRE-AECC: Mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer de hígado combinando inmunoterapia y cirugía', que tiene como objetivo llevar a cabo un ensayo clínico para incrementar la supervivencia en pacientes operados de carcinoma hepatocelular que serán tratados con inmunoterapia antes y después de la cirugía.

En el proyecto se definirán también marcadores que permitan predecir la respuesta al tratamiento para avanzar hacia una terapia más personalizada, así como la identificación de terapias alternativas para los pacientes que muestren resistencia al tratamiento inmunoterápico. La investigación, que tendrá una duración de 6 años, estará coordinada y liderada por el doctor Josep M Llovet del Hospital Clínic-IDIBAPS, en Barcelona, y por el doctor Xosé R Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC - Universidad de Salamanca). El importe total de esta ayuda asciende a 8 millones de euros.

Acutalmente, se diagnostican alrededor de 6.500 casos de cáncer de hígado al año, el carcinoma hepatocelular es el más común. Este tipo de tumor es altamente agresivo, con tasas de supervivencia inferiores al 30 por ciento en estos momentos. La extirpación del tumor mediante cirugía o el trasplante de hígado son los principales tratamientos actuales, aunque sólo son aplicables al 25 por ciento de los pacientes.

Otro problema que afecta a la supervivencia de los pacientes con estos tumores es que estos suelen reaparecer en un 30-50 por ciento de los casos tres años después de la cirugía. "La recidiva en los pacientes es de alrededor del 30 por ciento al cabo del año, queremos que pase al 15 o 20 por ciento. Reducirla a la mitad es el objetivo más ambicioso que tenemos con esta ayuda", ha subrayado Llovet.

El ensayo clínico se desarrollará en 15 centros hospitalarios mientras que los estudios de laboratorio se realizarán en 10 centros de investigación básica-traslacional. En total participarán en el proyecto 40 médicos e investigadores pertenecientes a 25 centros localizados en 15 provincias: A Coruña, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Cantabria, Córdoba, Girona, Lleida, Málaga, Madrid, Navarra, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza.