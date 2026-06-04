AEEH y FEH lanzan una campaña sobre esteatosis hepática metabólica y abogan por "conocer los factores de riesgo"

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MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y la Federación Española del Hígado (FEH) han lanzado la acción 'La prevención empieza con la información', una campaña conjunta de concienciación sobre la esteatosis hepática metabólica, enfermedad conocida como hígado graso y ante la que es importante "conocer los factores de riesgo".

Esta iniciativa pone el foco también en la relevancia de "promover hábitos de vida saludables y reforzar el papel de la prevención como herramienta clave para frenar el avance de esta enfermedad hepática que afecta a una de cada tres personas en el mundo", han indicado ambas organizaciones con motivo de la celebración, el jueves, 11 de junio, del Día Mundial de esta patología.

Según han indicado, "la campaña incluye una serie de materiales divulgativos dirigidos a la ciudadanía", entre los que se hallan "infografías sobre qué es la enfermedad, su prevalencia, factores de riesgo de progresión y tratamiento". Además, dispone "un vídeo corto para redes sociales" con declaraciones de los presidentes de la AEEH, Rafael Bañares, y de la FEH, Elena Arcega, han declarado.

De este modo, han señalado que Arcega "aporta la visión de los pacientes, subrayando la necesidad de mejorar la información disponible y fomentar la detección precoz", mientras que Bañares "destaca la perspectiva científica y clínica, recordando que la esteatosis hepática metabolica es un reto de salud pública que afecta a todos los tramos de edad".

PUEDE DARSE "INCLUSO EN EDAD PEDIÁTRICA"

En este contexto, han añadido que, según el máximo representante de la AEEH, esta patología puede darse "incluso en edad pediátrica". No obstante, ha expuesto que "su evolución puede ser favorable con un estilo de vida saludable, control de las comorbilidades metabólicas asociadas y un seguimiento médico adecuado", han señalado.

Con esta campaña, ambas han asegurado que reafirman su "compromiso" con "la divulgación, la prevención y la sensibilización social, pilares esenciales del 'Plan Nacional de Salud Hepática Reto 2032'". Todo en relación con una patología que, como ha expuesto la AEHH, cuenta con una prevalencia que "aumenta con la edad, aunque también está creciendo cada vez más en niños y adolescentes en relación con el aumento de la obesidad infantil, favorecida por el sedentarismo y una alimentación poco saludable".

Por ello, es necesario "combinar hábitos de vida estructurados con herramientas diagnósticas más avanzadas para frenar la progresión de la enfermedad, que ya constituye uno de los principales retos de salud hepática", ha proseguido junto a la FEH, para finalizar afirmando que es oportuno "un abordaje multidimensional del hígado graso" que incluya "prevenir, monitorizar y personalizar el manejo clínico".