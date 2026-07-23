La AEEH recuerda que toda persona con hepatitis B debería ser estudiada para descartar la coinfección por hepatitis D

Archivo - Hígado graso, mujer, dolor. - THARAKORN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha recordado que "toda persona con infección crónica por el virus de la hepatitis B debería ser estudiada para descartar la coinfección por hepatitis D", una recomendación que es "respaldada por las principales guías clínicas internacionales".

"La disponibilidad de tratamientos eficaces hace más necesario que nunca reforzar las estrategias de cribado y garantizar un acceso homogéneo al diagnóstico y al tratamiento en todo el territorio nacional", ha indicado esta sociedad científica en consonancia con lo recogido al respecto en su 'Plan Nacional de Salud Hepática'.

A juicio de la AEEH, "España puede liderar también el diagnóstico precoz de la hepatitis D, como ha ocurrido con la hepatitis C", y es que "ya existe evidencia científica muy interesante que lo demuestra". En este sentido, ha destacado el estudio catalán 'Opti-Hep-D', que muestra que incorporar automáticamente el cribado universal de hepatitis D en todos los pacientes con hepatitis B es perfectamente viable y permite rescatar numerosos casos que pasaban desapercibidos.

"Además, una proporción importante de los nuevos diagnósticos no presentaba factores de riesgo evidentes, lo que cuestiona un cribado basado únicamente en perfiles de riesgo", ha insistido con motivo de la celebración, este martes, 28 de julio, del Día Mundial de las Hepatitis Víricas, que se centra en la hepatitis D, considerada la forma más grave de hepatitis viral crónica y, durante décadas, una enfermedad para la que apenas existían alternativas terapéuticas.

Al respecto, ha expuesto que "se ha producido un cambio de paradigma", al pasar de ser "la hepatitis olvidada" a tener ahora "mejores tratamientos, mayor conciencia sobre el infradiagnóstico y nuevas evidencias sobre su agresividad".

REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES DE HEPATITIS D TRATADOS CON BULEVIRTIDA

Así, los primeros resultados del 'Registro Nacional de pacientes de hepatitis D tratados con bulevirtida', que ha sido impulsado por la AEEH y presentados en su 51º Congreso Anual, "confirman que el primer tratamiento específico aprobado para esta enfermedad ofrece resultados positivos también en la práctica clínica habitual, más allá de los ensayos clínicos".

Para llegar a esta conclusión, este trabajo ha analizado la evolución de pacientes tratados en hospitales españoles durante más de un año desde la financiación de bulevirtida en España, lo que se produjo en febrero de 2024. Con ello, se ha constatado que el 60 por ciento de los pacientes ha logrado una respuesta virológica tras 48 semanas de tratamiento y cerca de tres de cada 10 han alcanzado la negativización completa del ARN del virus de la hepatitis D.

"Además, la respuesta fue aumentando con el tiempo, incluso entre pacientes que inicialmente parecían responder peor al tratamiento", ha continuado, para añadir que se ha observado también una mejora de los parámetros bioquímicos y se ha comprobado que los pacientes con menor carga viral al inicio del tratamiento han presentado mayores probabilidades de alcanzar una respuesta completa. Todo con un perfil de seguridad favorable, con efectos adversos leves y escasos durante el seguimiento.

De hecho, esta organización ha destacado otros fármacos con mecanismos diferentes al del bulevirtida y que se encuentran actualmente en fase de investigación en ensayos clínicos, "cuyos resultados prometedores sitúan la curación de la hepatitis D como un objetivo alcanzable a medio plazo". Sin embargo, en la actualidad, continúa siendo una enfermedad poco conocida y frecuentemente infradiagnosticada.

Tras exponer que entre el 30 y el 50 por ciento de los pacientes presenta cirrosis en el momento del diagnóstico y que, aproximadamente, un tercio desarrolla daño hepático avanzado en menos de una década, la AEEH ha concluido afirmando que "la llegada de tratamientos específicos como bulevirtida ha cambiado completamente el manejo de estos pacientes", por lo que "diagnosticar la hepatitis D marca una diferencia real en su pronóstico".