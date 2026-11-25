Archivo - Niño pantalla, movil. Noche - KIRILL GRESHNOV - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La miembro del grupo de trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la doctora María Angustias Salmerón, ha ofrecido recomendaciones para identificar situaciones de riesgo en redes sociales y señales de posible abuso sexual infantil, ante lo que es necesario que la regulación obligue a las plataformas a establecer mecanismos eficaces para prevenir la exposición a contenidos perjudiciales.

"No es necesario que un niño o adolescente busque contenidos sexuales para encontrarse con ellos en una red social", ha indicado, para añadir que "los algoritmos pueden mostrárselos sin que los haya solicitado y, además, los mecanismos de detección y retirada de estos contenidos no siempre actúan con la rapidez necesaria". "Por eso, la protección de los menores no puede depender exclusivamente de las precauciones que adopten las familias", ha declarado.

Así, y con motivo de la reciente denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado contra 'TikTok' por la posible difusión de material de abuso sexual infantil en la plataforma, la también presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) ha recordado que los riesgos asociados a las redes sociales van más allá de la exposición a contenidos sexuales inapropiados.

En este sentido, ha subrayado que el abuso sexual infantil puede tener consecuencias graves y duraderas sobre la salud física y mental de las víctimas, tanto a corto como a medio y largo plazo, y es que la evidencia científica lo relaciona con un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión, así como con problemas de salud física en la edad adulta.

"Uno de los principales problemas es que los menores que han visto contenidos perturbadores o han sido contactados por personas con intenciones de abuso no siempre cuentan espontáneamente lo ocurrido", ha continuado, para añadir que "el miedo, la vergüenza o la preocupación por la reacción de sus padres pueden dificultar que pidan ayuda". Por ello, es necesario "prestar atención a determinados cambios en su comportamiento habitual, especialmente cuando aparecen de forma repentina o se mantienen en el tiempo", ha incidido.

SEÑALES EMOCIONALES

De este modo, ha manifestado que "entre las señales emocionales se encuentran la inquietud, la tristeza, la irritabilidad o la ansiedad sin una causa aparente, sobre todo después de utilizar el móvil". "También pueden aparecer alteraciones del sueño, dolores de cabeza o molestias abdominales sin una explicación médica clara", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que se debe "observar si el menor muestra una reacción especialmente defensiva cuando se le pregunta por una red social, cambia bruscamente de aplicación cuando se acerca un adulto, elimina con frecuencia el historial de navegación, crea cuentas desconocidas para la familia o recibe mensajes de perfiles que no conoce".

"Ninguna de estas señales significa necesariamente que un menor esté sufriendo abuso", así que "lo que debe llamarnos la atención es que se produzca un cambio importante respecto a su comportamiento habitual", ha insistido, sosteniendo también que "en lugar de sacar conclusiones precipitadas o reaccionar con un castigo", es oportuno "intentar averiguar qué le está ocurriendo y ofrecerle un espacio de confianza para hablar".

En este contexto, ha señalado que "cuando un niño o adolescente cuenta que ha recibido mensajes sexuales, ha sido amenazado con difundir imágenes íntimas o ha tenido una experiencia perturbadora en Internet, la reacción de los adultos resulta especialmente importante". "Si existen sospechas de abuso, es importante no borrar, descargar, guardar ni reenviar imágenes o vídeos", sino "anotar el enlace o el nombre de usuario y solicitar orientación sobre cómo denunciar los hechos y preservar las pruebas de forma segura", ha subrayado.

Por su parte, "si el menor presenta síntomas físicos o un malestar emocional importante, debería ser explorado por el pediatra para valorar la situación y, en caso de sospecha, derivarlo a la salud mental", ha proseguido Salmerón, para agregar que "ante situaciones de especial gravedad, como conductas autolesivas, una agresión sexual reciente o un peligro inmediato para su seguridad, se debe buscar atención urgente o llamar al 112".

Con todo, y tras exponer que la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital debe abordarse desde una perspectiva de salud pública, con importancia del acompañamiento familiar y la educación en lo digital desde edades tempranas, aboga por respetar la edad mínima de acceso a las plataformas, configurar los perfiles como privados, revisar conjuntamente los contactos y seguidores, utilizar las herramientas de control parental y establecer normas sobre el tiempo y las condiciones de uso de los dispositivos. Al respecto, la AEP tiene a disposición de las familias el 'Plan Digital Familiar', herramienta que permite establecer pautas para un uso saludable y seguro de la tecnología.