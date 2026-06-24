La AEP y la SEGHNP se suman a una iniciativa europea para resolver las principales dudas sobre alimentación infantil

Archivo - BLW. Alimentación bebé, comer, niño, trona. Bliss - DTURPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) se han sumado a una nueva campaña de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (ESPGHAN, por sus siglas en inglés) que busca "resolver las principales dudas sobre alimentación infantil".

Según exponen ambas organizaciones, "la alimentación durante los primeros 1.000 días de vida, y especialmente durante el primer año, constituye uno de los pilares fundamentales para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en niños, adolescentes, adultos y ancianos", motivo por el que esta acción persigue el objetivo de "ayudar a las familias a afrontar esta etapa con información rigurosa y basada en la evidencia científica".

"Tras la época de lactancia, la introducción progresiva de alimentos distintos supone una etapa clave para sentar las bases de una relación saludable con la alimentación y contribuir a prevenir problemas de salud presentes y futuros", ha explicado al respecto la coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP, la doctora Rosaura Leis.

En este contexto, los especialistas han indicado que, en alimentación complementaria, "entre las dudas más frecuentes se encuentran cuándo comenzar a ofrecer nuevos alimentos, si existe un orden recomendado para introducirlos, cómo incorporar de forma segura alimentos potencialmente alérgenos o cómo adaptar la alimentación a las necesidades y características de cada niño".

"También son habituales las consultas relacionadas con la progresión de las texturas, el aporte adecuado de hierro durante los primeros años de vida, las bebidas recomendadas o el papel que pueden desempeñar las dietas vegetarianas y veganas en la alimentación infantil", han continuado, tras lo que han explicado que, en pro de contestar a estas cuestiones, esta iniciativa "pone a disposición de pediatras y profesionales de Enfermería pediátrica un amplio conjunto de herramientas prácticas basadas en la evidencia científica más actualizada".

MATERIALES ELABORADOS POR EXPERTOS

De este modo, han señalado que "todos los materiales han sido elaborados conjuntamente por expertos en nutrición pediátrica, dietistas-nutricionistas, alergólogos pediátricos y distintos grupos de trabajo de la ESPGHAN". Ello se ha llevado a cabo "con el respaldo de las sociedades pediátricas nacionales de toda Europa, entre ellas la AEP y la SEGHNP, que han contribuido a adaptar los contenidos a los diferentes contextos nacionales", han afirmado.

"La consulta pediátrica es el lugar donde las familias buscan orientación y resuelven muchas de sus dudas sobre alimentación", ha sostenido Leis, quien ha subrayado que, por ello, "contar con herramientas prácticas, rigurosas y adaptadas" permite "reforzar el consejo nutricional y acompañar a padres y cuidadores en una etapa especialmente importante para la salud de sus hijos".

Por último, desde estas organizaciones han apuntado que los citados materiales "incluyen documentos de recomendaciones para profesionales sanitarios, guías rápidas de consulta, recursos formativos, infografías y materiales visuales dirigidos a las familias". Junto a ello, han informado de que se ofrecen "recursos específicos para facilitar la comunicación entre los profesionales sanitarios y las familias, con el objetivo de promover mensajes coherentes y homogéneos sobre alimentación complementaria en toda Europa, adaptados a las características y necesidades de cada contexto nacional".