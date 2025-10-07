Aeromexico celebra su aniversario número 91 con más de 500 millones de pasajeros transportados

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

Aeromexico celebró el pasado 14 de septiembre el aniversario número 91 de su primer vuelo, que unió la Ciudad de México con Acapulco.

En más de nueve décadas, la aerolínea ha transportado a más de 500 millones de pasajeros, ha consolidado una flota de casi 160 aviones y ha fortalecido su red de rutas tanto nacionales como internacionales.

Esta celebración coincide con que su país de origen, México, ha celebrado el 215° aniversario de su independencia, una fecha que ha llenado de colores patrios las calles de la Ciudad de México, donde se han presenciado desfiles, fuegos artificiales, música de mariachi y platos típicos de la temporada.

Esta coincidencia entre el aniversario de Aeromexico y la celebración nacional ha puesto de relieve la importancia del turismo como motor cultural y económico.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria en México, durante lo que va de 2025, los turistas europeos que más han visitado el país han provenido del Reino Unido, Francia, España y Alemania.

Estos viajeros han mostrado un interés sostenido en los atractivos históricos, culturales y gastronómicos de México, cuya cocina ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010.

Desde su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeromexico ha mantenido cerca de 500 operaciones diarias entre llegadas y salidas, facilitando conexiones a más de 45 destinos dentro del país y más de 50 en el extranjero.

Esta infraestructura ha sido clave para el movimiento de turistas y ciudadanos tanto nacionales como internacionales.

Con motivo de las celebraciones de septiembre, Aeromexico promueve varios destinos dentro de México, destacando su relevancia cultural, histórica y natural.

Uno de ellos es la Ciudad de México, reconocida como la ciudad más antigua del continente americano y la segunda con mayor número de museos en el mundo.

En esta metrópoli, los visitantes pueden disfrutar de sitios emblemáticos como Xochimilco, el Centro Histórico, Teotihuacán y Coyoacán. Además, durante el mes patrio y el Día de Muertos, la ciudad ha ofrecido una variada programación de eventos y actividades.

Otro destino destacado es Oaxaca, donde Aeromexico mantiene vuelos directos desde la capital hacia la ciudad homónima y las playas de Puerto Escondido y Huatulco.

Este estado atrae a viajeros por su riqueza natural, como Hierve el Agua, y por sus zonas arqueológicas como Monte Albán y Mitla. También resalta por su gastronomía, con platos tradicionales como mole, tlayudas, tamales, chapulines, quesillo, mezcal y chocolate.

El Bajío figura también entre los destinos promocionados por la aerolínea. Esta región, conocida por su pasado minero y arquitectura colonial, ha sido cuna de la independencia de México y sede de numerosos festivales.

Ciudades como San Miguel de Allende y Guanajuato han sido reconocidas como Patrimonio Mundial por la Unesco. Actividades como el Festival Cervantino, los recorridos mineros y los tours de leyendas han atraído a los turistas.

La ciudad de Guadalajara, tierra del mariachi y el tequila, es otro punto clave en las rutas de Aeromexico. En sus alrededores, los visitantes pueden conocer haciendas tequileras y campos de agave, así como explorar su gastronomía en lugares como el Mercado de San Juan de Dios, uno de los más grandes de América Latina.

Finalmente, el estado de Chihuahua es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Destaca por las Barrancas del Cobre, una de las series de cañones más profundas del mundo, y por el Tren Chepe, un recorrido ferroviario de 653 kilómetros considerado entre los más espectaculares del planeta.

Con estas iniciativas, Aeromexico contribuye a fortalecer el turismo nacional e internacional, coincidiendo con un momento de alta afluencia de visitantes europeos y de importantes celebraciones culturales y corporativas.

Actualmente, Aeroméxico mantiene operaciones directas a la Ciudad de México desde 5 regiones en Europa: Madrid, Londres, París, Ámsterdam y Roma. Tan solo en 2024, la aerolínea transportó a más de 1,4 millones de pasajeros a bordo de sus diferentes rutas hacia y desde el continente europeo.