AESAN alerta de presencia de almendra no recogida en etiquetado de varios lotes de 'Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra'

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de almendra no declarada en el etiquetado de algunos lotes del producto 'Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra', de la marca Alteza, lo que informa sobre todo de cara a advertir a las personas con alergia a este fruto seco, ya que el consumo de este artículo de alimentación no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Según ha indicado este organismo, el mismo ha tenido conocimiento de esta circunstancia por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Todo a través de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria, información resultante del autocontrol de la propia empresa.

Así, Alteza ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación vigente y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. En concreto, este producto se comercializa en un pack de cuatro envases de 125 gramos cada uno, siendo su peso, en su conjunto, de un total de medio kilogramo.

Además, la AESAN ha expuesto que las fechas de consumo preferente de este alimento son, siendo todas de 2026, los días 10, 17 y 23 de febrero, y 4, 9, 17, 24 y 30 de marzo, mientras que debe encontrarse refrigerado en el momento de la compra. No obstante, ha aclarado que la distribución inicial ha sido a Cantabria y Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

De cualquier forma, este organismo ha subrayado que la citada información ha sido trasladada a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo.