La AESAN amplía su alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en queso fresco de vaca procedente de España - AESAN

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado su alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en queso fresco de vaca procedente de España, que originalmente afectaba a dos lotes y que ahora "la empresa elaboradora del producto, atendiendo al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes".

Según ha indicado este organismo, ha tenido conocimiento de esta situación a través de las autoridades sanitarias de Castilla y León, las cuales han informado sobre la misma a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

De este modo, los productos implicados son todos los lotes con fechas de caducidad comprendidas entre el 18 de mayo y el 4 de julio de 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; todos los que tienen fechas de caducidad entre el 23 de mayo y el 6 de julio de 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; y todos los que tienen fechas de caducidad entre el 18 de mayo y el 6 de julio de 'Queso estilo llanero' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado.

Además, están afectados todos los lotes con fechas de caducidad comprendidas entre el 24 de mayo y el 21 de junio de 'Queso Latino' de marca 'Goya' en barra de queso en envase de plástico conservado refrigerado; todos los que tienen fechas de caducidad entre el 10 de mayo y el 21 de junio de 'Queso Latino (Queso fresco de vaca)' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos conservado refrigerado; y todos los que tiene fechas de caducidad entre el 19 de mayo y el 12 de junio de 'Queso Latino' de marca 'Goya' en envase de plástico de 250 gramos conservado refrigerado.

Junto a ellos también forman parte de esta alerta todos los lotes con fechas de caducidad comprendidas entre el 24 de mayo y el 11 de junio de 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en barra de queso conservado refrigerado; y todos los que tienen fechas de caducidad entre el 23 de mayo y el 21 de junio de 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en envase de plástico de 325 gramos conservado refrigerado.

RETIRADA DE LOS PRODUCTOS

"Según la información disponible, la distribución se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional", ha continuado la AESAN, que ha añadido que "esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización".

Tras recordar que la recomendación a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta es "que se abstengan de consumirlos", ha subrayado que, "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud".

"En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'", ha concluido.