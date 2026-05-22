AESAN señala que lotes de queso fresco de vaca con presencia de 'Listeria monocytogenes' se vendían también en locutorio - AESAN

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de que los lotes de queso fresco de vaca procedente de España con presencia de 'Listeria monocytogenes' que han sido motivo de alerta y retirada por su parte, y de ampliaciones de la misma, se vendían también en locutorios.

"Además de la venta a través de las grandes cadenas de distribución, destaca la venta habitual de estos productos en establecimientos minoristas de pequeño tamaño y, también, en establecimientos calificados como locutorios, distribuidos igualmente por todo el territorio nacional", ha indicado, tras lo que ha expuesto que "estos productos son fabricados en España, pero muy comunes en la gastronomía latinoamericana (especialmente la colombiana y venezolana)".

Esta institución, que ha indicado que "existe una amplia y atomizada distribución en todas las comunidades autónomas", y que ha señalado que los lotes afectados de todos los productos tienen fecha de caducidad de 6 de julio o anterior, ha expuesto que los implicados son 'Queso fresco sabor mediterráneo' de marca 'Cerrato' en envase de plástico de 300 gramos; 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en envase de plástico de 300 gramos; y 'Queso costeño' de marca 'Nativo' en barra de queso en envase de plástico.

Además, están afectados 'Queso estilo llanero' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos; 'Queso Latino' de marca 'Goya' en barra de queso en envase de plástico; 'Queso Latino' de marca 'Goya' en envase de plástico de 300 gramos; 'Queso Latino' de marca 'Goya' en envase de plástico de 250 gramos; 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en barra de queso en envase de plástico; y 'Queso Latino' de marca 'Sabor de casa' en envase de plástico de 325 gramos.

RECOMENDACIONES

"La AESAN insta a la ciudadanía que haya adquirido estos productos a comprobar los lotes y las fechas de caducidad de los mismos, y abstenerse de consumirlos en caso de que coincidan con los lotes afectados", ha indicado al tiempo que ha afirmado que "en caso de haber consumido alguno de ellos y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (como vómitos, diarrea o fiebre) o estar embarazada, se recomienda acudir a un centro de salud".

Junto a ello, este organismo ha indicado que "todos estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización y, actualmente, la línea de producción de estos quesos está paralizada". "Las actuaciones de investigación continúan abiertas y se informará de cualquier novedad relevante en caso de ser necesario", ha concluido.