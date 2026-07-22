AESEG considera positivos los avances del proyecto de ley del medicamento, pero observa falta de alineamiento con Europa

Archivo - Cápsulas, pastillas, moléculas. - GEDET - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha valorado "positivamente" algunos de los "avances" que se han incorporado al Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que ha aprobado el Consejo de Ministros en segunda vuelta, aunque ha subrayado que continúa observándose "falta de alineamiento de la norma con la nueva política farmacéutica europea".

"Consideramos positivo que se haya evolucionado desde un modelo basado exclusivamente en mecanismos de precios seleccionados hacia un sistema que incorpora herramientas de precios dinámicos para favorecer la entrada de medicamentos genéricos tras la pérdida de exclusividad de los medicamentos de referencia", han señalado, en primer término, desde esta organización.

A juicio de AESEG, este enfoque del texto, que deberá ahora iniciar su tramitación parlamentaria, "resulta más compatible con la necesidad de fomentar una competencia gradual y ordenada, capaz de generar ahorros para el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin comprometer de forma inmediata la sostenibilidad de los mercados".

Todo ello en el contexto de que los genéricos "constituyen hoy un pilar esencial para la sostenibilidad", como ha constatado el Ministerio de Sanidad en su informe sobre la adopción de estos fármacos, así como de híbridos y biosimilares, "que concluye que estos medicamentos absorben una parte muy significativa del crecimiento de la demanda farmacéutica y permiten liberar recursos públicos para financiar la incorporación de nuevas innovaciones terapéuticas", ha explicado.

"Asimismo, valoramos favorablemente la incorporación del concepto de 'medicamento estratégico' y la posibilidad de que las autoridades sanitarias adopten medidas regulatorias y económicas específicas para garantizar la continuidad de suministro de aquellos medicamentos esenciales cuya permanencia en el mercado pueda verse comprometida", ha continuado, para añadir que "la experiencia reciente con determinados antibióticos y otros medicamentos maduros demuestra que la seguridad de suministro debe incorporarse como un objetivo central de la política farmacéutica".

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA UE

Por contra, en el apartado del debe, se ha referido a la falta de consonancia con el trabajo continental. Por ello, ha recordado que, "durante los últimos años, la Unión Europea (UE) ha impulsado un cambio de paradigma a través de iniciativas como el 'Reglamento de Medicamentos Críticos' o la reforma de la legislación farmacéutica europea y el refuerzo de la denominada cláusula 'Bolar', orientado a facilitar la entrada rápida de medicamentos genéricos y biosimilares una vez finalizados los periodos de protección".

"Todas estas iniciativas parten de una idea común", y es que los medicamentos esenciales "no pueden ser considerados exclusivamente una herramienta de ahorro, sino también un activo estratégico cuya fabricación, disponibilidad y suministro deben protegerse", ha proseguido, para agregar que mientras la política farmacéutica comunitaria "está evolucionando hacia una estrategia orientada a reforzar la autonomía estratégica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la capacidad industrial europea, la normativa española sigue manteniendo un fuerte énfasis en los mecanismos de reducción de precios".

En este contexto, AESEG ha puesto de manifiesto que "el reto consiste en encontrar un equilibrio que permita compatibilizar la sostenibilidad financiera del SNS con la sostenibilidad industrial de los medicamentos que garantizan su funcionamiento". Por ello, considera que este proyecto de Ley "no resuelve plenamente el principal desafío que afronta actualmente el sector, que es la presión estructural y continuada a la baja sobre los precios de los medicamentos genéricos".

No obstante, ha explicado que "todavía existe margen para reforzar aspectos relacionados con la previsibilidad del sistema de precios, la sostenibilidad económica de los medicamentos genéricos, la seguridad de suministro y una mayor alineación con las nuevas políticas europeas de autonomía estratégica y resiliencia industrial". "La seguridad de suministro no depende únicamente de que existan medicamentos autorizados, sino también de que existan condiciones económicas que permitan mantener su fabricación y comercialización de forma estable y sostenible en el tiempo", ha aseverado.

"Las políticas europeas más recientes reconocen expresamente esta realidad y avanzan hacia un modelo que integra objetivos sanitarios, industriales y estratégicos", ha insistido, al tiempo que ha declarado que "España cuenta con una de las principales capacidades industriales de medicamentos genéricos de Europa". Ante ello, "la futura ley representa una oportunidad para consolidar esa fortaleza", y es que el genérico "es un activo estratégico para la autonomía sanitaria, la reindustrialización y la seguridad de suministro", ha finalizado.