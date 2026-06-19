ALCER recuerda que el impacto emocional que supone tener cáncer de riñón es "una dimensión clave del abordaje integral"

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MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) ha recordado que el "impacto emocional" que supone tener cáncer de riñón es "una dimensión clave del abordaje integral", por lo que ha puesto el foco en el "impacto psicológico que acompaña al diagnóstico y la evolución".

En este sentido, ha indicado que esta patología oncológica "no solo afecta a nivel físico, sino que también condiciona de forma significativa el bienestar emocional de los pacientes". "Diversos testimonios y análisis recogidos en el ámbito de la Psicooncología coinciden en que convivir con cáncer de riñón puede generar emociones intensas, como ansiedad, miedo, incertidumbre o tristeza, además de cambios en la vida social, familiar y laboral", ha explicado.

"A menudo, estas afectaciones emocionales permanecen invisibilizadas o no se comunican con suficiente frecuencia en el entorno sanitario", ha afirmado ALCER, que ha insistido en que "el proceso de diagnóstico, los tratamientos y la evolución de la enfermedad pueden generar un fuerte impacto psicológico". "Entre los factores más habituales se encuentran la preocupación por el futuro, la sensación de pérdida de control y el aislamiento emocional, tanto en pacientes como en cuidadores", ha afirmado.

Al respecto, ha subrayado que "estas experiencias emocionales forman parte del curso de la enfermedad y deben ser reconocidas y abordadas como parte del tratamiento global". Por ello, considera necesario "integrar el apoyo emocional dentro de la atención sanitaria habitual, promoviendo la comunicación abierta entre pacientes, familias y profesionales médicos".

BUSCAR APOYO EN PROFESIONALES DE LA PSICOONCOLOGÍA

Junto a ello, y tras poner en valor "la utilidad de herramientas de evaluación del bienestar emocional y recursos de acompañamiento que permitan detectar de forma temprana situaciones de malestar psicológico", ha ofrecido una serie de recomendaciones "para mejorar el bienestar". Así, aboga por "fomentar la comunicación sobre emociones y preocupaciones, buscar apoyo en profesionales de la Psicooncología" y "participar en redes o asociaciones de pacientes".

También, se ha mostrado partidaria de "mantener hábitos saludables en la medida de lo posible" y "no minimizar los síntomas de ansiedad o tristeza persistente". "ALCER defiende un modelo de atención integral que contemple tanto los aspectos clínicos como los emocionales y sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de su entorno", ha resumido.