La alta inspección de Sanidad reclama a Madrid toda la documentación de sus inspecciones al Hospital Torrejón

La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios al término del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que este martes la alta inspección del Ministerio de Sanidad ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid requiriendo información detallada sobre la gestión del Hospital Torrejón, además de toda la información sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud.

"Hemos pedido información detallada sobre las investigaciones iniciadas supuestamente tras las declaraciones del CEO que pidió ajustar las listas de espera para aumentar los beneficios. Hemos pedido las autorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, ha anunciado que se han pedido las actas de la Comisión Mixta Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria de los últimos cuatro años; y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales, y también en los gestionados por Quirón Salud".

La ministra ha señalado que el objetivo del Gobierno "es muy claro", así ha señalado que se debe "garantizar" la transparencia, "evaluar" si ha habido un uso debido del dinero público y "proteger", ha añadido, "el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Así, ha demandado información a Madrid Empresa Concesionaria porque en la Comisión Mixta que participa en las reuniones tiene que haber un representante de la Administración de la Comunidad de Madrid de los últimos cuatro años; han solicitado los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados, al igual que los escritos o alertas de otros profesionales; la información sobre la gestión del hospital o sus listas de espera; y los datos mensuales de la atención a los pacientes fuera del área asignada en los últimos años; además de "cualquier otra información relevante para esclarecer estos hechos".

Por otro lado, "como no solamente sabemos que esto ocurre en el Hospital de Torrejón, sino que sabemos que es el 'modus operandi' y que es el modelo de sanidad de la Comunidad de Madrid, también hemos pedido información sobre los hospitales gestionados por Quiónsalud".

"Como hemos dicho ya muchas veces, en los últimos años ha incrementado su presupuesto de manera absolutamente obscena y en los últimos años la señora Ayuso le ha dado 5.000 millones al Grupo Quirón, que para que nos hagamos una idea es la mitad del presupuesto de sanidad de todo un año", ha añaido.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha pedido los expedientes de las modificaciones presupuestarias 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años a las que están obligados por contrato y las actas de la Comunidad de Madrid.

