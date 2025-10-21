Andalucía propone a Sanidad un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar los cribados oncológicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este lunes el sondeo realizado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA). A 20 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Antonio - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha propuesto a la ministra de Sanidad, Mónica García, la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para abordar la situación actual de los cribados poblacionales oncológicos, así como el desarrollo de la Estrategia en Cáncer del SNS.

Así lo ha expresado Sanz en una carta dirigida a la ministra, a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a la solicitud de información sobre los programas de cribado realizada por García, a través de una misiva enviada en la mañana de este lunes.

En este contexto, el consejero ha subrayado que "en ningún caso nos negamos a ofrecer información". Asimismo, ha solicitado a la ministra que se establezcan los criterios necesarios para poder remitir los datos requeridos.

Al hilo de lo anterior, ha explicado que los 22 indicadores incluidos en el Documento de Consenso del Sistema de Información del Programa Poblacional de Cribado de Cáncer del SNS se encuentran actualmente en revisión, debido a las dificultades manifestadas por diversas comunidades autónomas. Además, ha señalado que el sistema de información específico para la transmisión de dichos datos tampoco está operativo.

Por último, Sanz ha reiterado su disposición a "colaborar estrechamente con el Ministerio de Sanidad con el objetivo real de mejorar la asistencia sanitaria frente a un reto tan relevante para la salud pública como es el cáncer, evitando cualquier utilización partidista".