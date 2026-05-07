ANECPLA llama a la calma frente al hantavirus y subraya la importancia de la Sanidad Ambiental

Archivo - Virus de Epstein-Barr, ilustración. - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha puesto en valor la prevención basada en la Sanidad Ambiental Aplicada, "que es capaz de minimizar los riesgos biológicos de forma eficaz", y ha llamado a la calma frente al brote de hantavirus registrado a bordo de un crucero con destino a Canarias, con tres fallecidos confirmados y varios casos en investigación.

El director general de ANECPLA, Manuel García Howlett, ha asegurado que se encuentran ante un ejemplo de cómo los riesgos biológicos asociados a vectores "pueden manifestarse en entornos globalizados y altamente transitados", pero también de cómo la prevención, basada en la Sanidad Ambiental Aplicada y en el enfoque 'One Health', puede ser útil para minimizar el riesgo de que surjan este tipo de brotes.

Este incidente, que está bajo análisis por parte del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta al buque MV Hondius, ha puesto a la Sanidad Ambiental Aplicada en "primera línea de defensa" frente a enfermedades zoonóticas.

La asociación ha insistido en que instalaciones como buques, hoteles, almacenes o infraestructuras logísticas "deben contar con protocolos estrictos de vigilancia, gestión de plagas y evaluación continua del riesgo biológico".

El hantavirus se trata de una infección vírica transmitida fundamentalmente por roedores a través de sus excreciones, pero con una variante con capacidad de contagiarse de persona a persona, conocida como 'cepa Andes' y a la cual se ha atribuido este brote.

Esta enfermedad zoonósica puede generar cuadros médicos variados, desde cursarla sin síntomas hasta provocar la muerte del paciente, de hecho, su letalidad puede ser cercana al 40 por ciento en los brotes causados por sus formas más graves.

Este virus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados. Aunque la transmisión entre personas es "extremadamente infrecuente", la gravedad de la enfermedad y la ausencia de tratamiento específico convierten la "prevención en la herramienta más eficaz", según han afirmado desde la ANECPLA.

UNA BARRERA CRÍTICA FRENTE A AMENAZAS INVISIBLES

"La Sanidad Ambiental no es un complemento, es una barrera crítica frente a amenazas invisibles. Solo mediante la intervención de profesionales especializados y en coordinación con las autoridades sanitarias podemos minimizar el riesgo de brotes con impacto en la salud pública", ha subrayado Manuel García Howlett.

En este sentido, la industria de cruces constituye un entorno "especialmente sensible" desde el punto de vista sanitario, ya que centenares o incluso miles de personas conviven durante días en espacios cerrados, compartiendo sistemas de agua, alimentación, climatización y gestión de residuos.

En este contexto, la gestión de vectores y plagas se convierte en un "elemento esencial" para prevenir enfermedades infecciosas, contaminaciones alimentarias y otros riesgos para la salud. Por ello, la implantación de un Plan de Gestión Integrada de Plagas se ha consolidado como un estándar "imprescindible" en la operación de buques de pasajeros.

Como ha indicado la ANECPLA, este modelo combina prevención, monitorización e intervención, priorizando "la anticipación frente a los enfoques reactivos tradicionales". En este contexto, su objetivo es identificar riesgos antes de que se materialicen, actuar sobre las causas y garantizar la trazabilidad de todas las actuaciones.

Además, han recordado que la presencia de plagas a bordo no solo supone un riesgo inmediato, sino que puede derivar en restricciones operativas en puertos internacionales, con "importantes consecuencias sanitarias y económicas".

PREVENCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INTERVENCIÓN INMEDIATA

En esta línea, García Howlett ha sostenido que la eficacia de un Plan de Gestión Integrada de Plagas en cruceros se sustenta en "tres pilares fundamentales", la formación de la tripulación (para la detección temprana de riesgos), el mantenimiento preventivo continuo (con apoyo de empresas especializadas) y la capacidad de intervención inmediata a bordo (en entornos aislados como la navegación en alta mar).

Al mismo tiempo, ha declarado que un sistema bien implantado no solo protege la salud de pasajeros y tripulación, sino que "refuerza la confianza del viajero y el compromiso del sector con la sostenibilidad". Desde ANECPLA han recordado que, pese a las estrictas medidas preventivas, "el riesgo cero no existe".

"El cambio global y la presión sobre los ecosistemas están favoreciendo la aparición de nuevos riesgos y la intensificación de otros ya conocidos. La Sanidad Ambiental es, hoy más que nunca, un pilar estratégico para anticiparnos a ellos", ha sumado el ambientólogo.

Desde la asociación han advertido de que la gestión de ratas se enfrenta actualmente, entre otros, a dos "grandes desafíos". Por un lado, el desarrollo de resistencias biológicas frente a determinados rodenticidas anticoagulantes, tradicionalmente utilizados para su control y por otro, las crecientes restricciones normativas europeas en el uso de estos productos, que limitan concentraciones, aplicaciones y contextos de empleo.

"Las resistencias reducen la eficacia de algunos tratamientos y obligan a replantear las estrategias de gestión. A esto se suma una normativa cada vez más exigente, que es necesaria desde el punto de vista ambiental, pero que requiere mayor planificación, conocimiento técnico y recursos", ha añadido el director general de ANECPLA.

Ante este escenario, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental ha insistido en la necesidad de apostar por una gestión integrada de plagas, basada en la prevención, la limpieza e higiene urbana, el control técnico profesional y la coordinación entre Administraciones Públicas, empresas especializadas y ciudadanía.