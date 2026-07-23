Anefp lanza '#AgendaTuAutocuidado', acción por el Día Mundial del Autocuidado que busca que este sea parte del día a día

Archivo - SERUM, CREMA, BELLEZA, CUIDADO DE LA PIEL - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KAMIL MACNIAK - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha puesto en marcha la campaña '#AgendaTuAutocuidado', iniciativa que tiene el principal objetivo impulsar que la prevención y el autocuidado formen parte del día a día de las personas.

Así, y con motivo de la celebración, este viernes, 24 de julio, del Día Mundial del Autocuidado, esta organización está difundiendo, desde el primero de este mes, un consejo diario, con el fin de que forme parte de la agenda del cuidado de la salud los 365 días del año, recordando la importancia de practicar el autocuidado de forma responsable, y como una herramienta eficaz de prevención y mejora de la calidad de vida.

"La prevención y el autocuidado son pilares fundamentales para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas", ha explicado al respecto el director general de anefp, Jaume Pey, que ha destacado que este tipo de campañas acerca "información rigurosa y consejos prácticos a la ciudadanía, fomentando hábitos saludables y ayudando a anticiparse a la enfermedad". "La prevención y el autocuidado son la mejor inversión en salud", ha asegurado.

De este modo, esta acción ofrece consejos compartidos por las compañías participantes y a través de los canales de esta entidad en las redes sociales 'X' e 'Instagram'. Estos se centran en distintos ámbitos del autocuidado, como la alimentación, el bienestar emocional, la higiene bucodental, el cuidado de las heridas, la microbiota, cuidado de los oídos y de los ojos, deshabituación tabáquica, fotoprotección, hidratación de la piel, quemaduras leves, rutinas de sueño, salud íntima y digestiva, cuidado de las piernas, picaduras de insectos y salud e inteligencia artificial (IA).

En todos ellos ahondan 29 compañías asociadas y empresas adheridas a anefp, que son Aboca, A. Vogel, Aflofarm, Angelini Pharma, Aurovitas, Bayer, Cantabria Labs, Casen Recordati, Cinfa, Dentaid, Effik, Esteve, Grupo Farmasierra, Haleon, Kenvue, Kern Pharma, Laboratorios Deiters, Laboratorios Hartmann, Laboratorios Viñas, Opella Healthcare Spain, Pileje, Pranarôm, Reckitt Benckiser Healthcare, Reig Jofre, Towa Pharmaceutical, Upsa, Vemedia Consumer Health, Zambon, Atrevia, y SIGRE.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y RECOMENDACIONES PROFESIONALES

"Informar y concienciar son algunas de las herramientas más eficaces e imprescindibles para prevenir enfermedades", ha insistido Pey, quien ha añadido que, "a través de campañas de autocuidado basadas en el conocimiento científico y en recomendaciones de profesionales, el sector de autocuidado contribuye a que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud en el día a día y no solo durante el mes de julio".

En este sentido, la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España', elaborada por anefp, muestra que el 77,6 por ciento de los españoles considera que el autocuidado es muy importante para mantener una buena salud, mientras que el 32,2 por ciento cree que constituye una herramienta eficaz para prevenir enfermedades.

Además, el 80,4 por ciento de los ciudadanos considera importante o muy importante cuidar el medioambiente en su vida diaria, y un 53,4 por ciento afirma que el cambio climático le afecta bastante o mucho. Al respecto, una de las acciones más habituales para cuidar el medioambiente es la utilización de 'Puntos SIGRE' para el reciclaje de medicamentos.

"Hasta el 36,6 por ciento de los españoles reconoce hacerlo, atendiendo así al consejo que SIGRE aporta en la campaña '#AgendaTuAtocuidado'", han indicado desde anefp, y es que se recomienda revisar el botiquín y depositar en el contenedor blanco de las farmacias los medicamentos caducados, en mal estado de conservación o aquellos de un tratamiento finalizado.

"El autocuidado comienza con la información", ha manifestado Pey, que ha destacado también que "cuando las personas cuentan con recomendaciones fiables y sencillas para cuidar de su salud, pueden prevenir riesgos, adoptar hábitos saludables y convertirse en protagonistas de su propio bienestar". "Ese es el propósito de iniciativas como la campaña '#AgendatuAutocuidado'", ha finalizado.