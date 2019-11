Publicado 12/11/2019 16:36:46 CET

Un estudio realizado en ratones por investigadores del Centro de Receptores Nucleares y Señalización Celular, Departamento de Biología y Bioquímica de la Universidad de Houston (Estados Unidos) ha puesto de manifiesto que el acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA), un anticonceptivo inyectable, logra prevenir el desarrollo del cáncer de cérvix y las lesiones precancerosas.

"Aunque las vacunas contra el virus del papiloma humano han estado disponibles desde 2006, la incidencia de lesiones precancerosas (neoplasia intraepitelial cervical o CIN) y cáncer cervical debido al VPH no ha disminuido sustancialmente. El alto coste y la falta de un programa mundial de vacunación han limitado el uso de estas vacunas, por lo que se necesita con urgencia un medio eficaz y no invasivo para tratar la CIN", han dicho los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en el 'American Journal of Pathology'.

Similar a la progresión del cáncer cervical en las mujeres, la enfermedad neoplásica cervical en ratones se desarrolla a través de múltiples etapas, comenzando desde la neoplasia intraepitelial cervical y culminando en la aparición de un cáncer invasivo.

Ante este escenario, los científicos han comprobado que los ratones que fueron tratados con este anticonceptivo inyectable no desarrollaron cáncer de cérvix y que, además, evita que se convierta en metastásico e, incluso, logra revertirlo.

En concreto, los expertos han comprobado que el MPA inhibía la proliferación celular y promovía la apoptosis (muerte celular) en las lesiones del cáncer de cérvix. Además, el efecto preventivo de MPA estaba ausente en ratones transgénicos con virus del papiloma humano en los que la expresión del receptor de progesterona (PR) se prevenía genéticamente.