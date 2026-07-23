Archivo - Una aplicación premiada por la SEMG y basada en evidencia e IA ayuda a mejorar el cribado de patologías en migrantes - SEMG - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha premiado, en su recientemente celebrado Congreso Nacional, a una aplicación basada en la evidencia y la inteligencia artificial (IA) y que ayudará a mejorar el cribado de enfermedades en población migrante.

En concreto, este sistema forma parte del proyecto 'Aplicación digital para orientar el cribado de patologías en personas migrantes en Atención Primaria. Salud sin fronteras', que ha sido desarrollado por Enriqueta Quesada Yáñez, María Ángeles Martín Linares, Tania Sánchez Estévez, Carlos Eduardo Quijada Vásquez, Daniel Vacacela Quizhpe y Marina García Oliva. El mismo ha obtenido el galardón al 'Mejor Proyecto' en la referida cita de esta sociedad científica.

De este modo, la mencionada iniciativa propone una aplicación que ayuda a los profesionales de Atención Primaria a decidir, de forma rápida y basada en la evidencia, qué cribados y actuaciones preventivas son los más adecuados para cada persona migrante según su país de origen, la ruta migratoria, la edad, el sexo y su situación de vulnerabilidad.

NECESIDAD DETECTADA EN CONSULTA

"Recibo pacientes procedentes de muy diversos países, cada uno con una ruta migratoria distinta y un drama personal a la espalda", ha indicado al respecto Quesada Yáñez, quien es la principal autora de este trabajo y presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia (SEMG Andalucía). Por ello, "el proyecto surgió de una necesidad detectada en la consulta diaria" y debido a que "el profesional dispone de muy poco tiempo para decidir qué cribados o actuaciones preventivas están indicados", ha explicado.

Al respecto, ha señalado que esta aplicación "demuestra que es posible transformar recomendaciones complejas en un sistema de ayuda a la decisión clínica, mejorando la identificación de patologías potencialmente infradiagnosticadas, optimizando los recursos disponibles y promoviendo una atención más personalizada y segura".

"La tecnología y, en concreto, la IA pueden convertirse en aliados para mejorar la calidad asistencial", ha continuado en relación con este sistema, que puede implantarse en cualquier centro de Atención Primaria y actualizarse fácilmente conforme evolucione la evidencia científica o cambien las recomendaciones de salud pública.