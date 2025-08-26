Apnea del sueño y glaucoma: ¿Existe relación? Oftalmólogo responde

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La falta de oxígeno repetida cada noche y los cambios en la presión arterial asociados con las apneas del sueño pueden alterar la circulación sanguínea en el nervio óptico y la retina, lo que podría contribuir al daño ocular característico del glaucoma, explica el oftalmólogo especialista en Miranza Instituto Gómez-Ulla, Fernando López.

Concretamente, el especialista añade que se ha observado que los pacientes roncadores con apneas tienen un mayor riesgo de desarrollar el subtipo glaucoma normotensivo o de presión ocular baja, así como un mayor riesgo de experimentar un empeoramiento de la enfermedad en comparación con aquellos sin trastornos respiratorios durante el sueño.

En este sentido, la hipoxia intermitente que se produce durante los episodios nocturnos, junto con las alteraciones de la presión intracraneal y la disminución de flujo sanguíneo al nervio óptico, son mecanismos que podrían favorecer el deterioro progresivo del campo visual en pacientes con o sin diagnóstico previo de glaucoma.

Según Miranza, el glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible y estima que podría haber más de 500.000 personas afectadas en España, de las cuales más del 50% aún no han sido diagnosticadas debido a la naturaleza asintomática de la enfermedad en sus fases iniciales.

El reconocimiento de esta relación tiene importantes implicaciones clínicas. Los pacientes roncadores con apneas podrían beneficiarse de evaluaciones oftalmológicas regulares para detectar signos tempranos de glaucoma y monitorizar la progresión de la enfermedad. Del mismo modo, aquellos diagnosticados de glaucoma podrían beneficiarse de la evaluación de trastornos respiratorios del sueño para abordar posibles factores de riesgo modificables.

Por ello, el doctor López insiste en la importancia de una atención multidisciplinar que integre la evaluación oftalmológica en los protocolos de seguimiento de pacientes con apnea. "No se trata solo de controlar el sueño, sino también de proteger la visión. Muchos de estos pacientes no presentan síntomas visuales hasta que el daño es irreversible". Así, incide en la importancia de realizar exámenes oftalmológicos preventivos en pacientes diagnosticados con apnea del sueño, especialmente si existen antecedentes familiares de glaucoma o hipertensión ocular.