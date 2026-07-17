La Asociación de Pacientes de EPOC celebra la financiación del primer tratamiento biológico en esta enfermedad en España

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MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes de EPOC (APEPOC) ha mostrado su satisfacción ante la aprobación de la financiación publica del primer tratamiento biológico contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en España, algo que ha calificado como una "noticia histórica".

A través de un texto firmado por la portavoz de esta organización, Nicole Hass, la misma ha celebrado esta decisión tomada durante la última reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), órgano que, por tanto, ha autorizado este extremo en relación con esta nueva indicación de 'Dupixent', cuya molécula es dupilumab.

En concreto, la mencionada indicación es para "pacientes de EPOC grave y evidencia de inflamación tipo 2 (eosinófilos elevados) que, pese a recibir el tratamiento inhalado recomendado, continúan sufriendo exacerbaciones frecuentes y un importante deterioro de su calidad de vida", ha concretado la APEPOC, que ha puesto de manifiesto su "más sincero agradecimiento" a "todas las personas, entidades e instituciones que han contribuido" a este "paso histórico para los pacientes de EPOC en España".

"Gracias a los pacientes y familiares, que han alzado la voz durante todos estos meses para reclamar más opciones terapéuticas; a los profesionales sanitarios y sociedades científicas, que han respaldado esta necesidad clínica; a los representantes institucionales y agentes sociales, que nos han escuchado y apoyado; y, también, a los medios de comunicación, que han ayudado a visibilizar la realidad de la EPOC y la necesidad de seguir avanzando en su abordaje", ha continuado.

ESTA TERAPIA NO SUSTITUYE A LOS INHALADORES ACTUALES

A juicio de esta asociación, este medida "supone un auténtico cambio de paradigma en el tratamiento de la EPOC" y "abre una nueva etapa de esperanza para miles de pacientes". De cualquier forma, ha subrayado que "este tratamiento no sustituye a los inhaladores actuales, sino que se incorpora como una nueva herramienta terapéutica para aquellos pacientes que más lo necesitan y que, hasta ahora, contaban con opciones limitadas".

En este sentido, ha explicado que esta nueva terapia actúa sobre mecanismos biológicos implicados en la enfermedad y contribuye a reducir las exacerbaciones, que representan "uno de los principales factores asociados al deterioro progresivo de la función pulmonar, las hospitalizaciones y la mortalidad".

Tras informar de que "todavía deben completarse los últimos trámites administrativos" para la incorporación definitiva de este tratamiento al Sistema Nacional de Salud (SNS), ha recordado que, "hasta hoy, más de la mitad de los pacientes graves seguían sufriendo exacerbaciones y visitas a urgencias a pesar de hacer todo bien con sus inhaladores".

Por último, y tras enfatizar la APEPOC que esta innovación terapéutica también "mejora la capacidad pulmonar" de los pacientes de EPOC, ha expuesto su "agradecimiento" también "al Ministerio de Sanidad y a la CIPM", por "haber hecho posible este avance".