La Asociación de Patología Cervical y Colposcopia subraya que un positivo en VPH no significa que se vaya a tener cáncer

Archivo - El ginecólogo sostiene un frasco para la prueba de Papanicolaou de citología en las manos - RABIZO/ SALUDORRIBUS - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) ha recordado que un resultado positivo en virus del papiloma humano (VPH) no significa que se tenga cáncer ni que se vaya a desarrollar, además de que no implica necesariamente una infección reciente ni una infidelidad.

Con motivo de la celebración, este miércoles, 4 de marzo, del Día Internacional de Concienciación sobre el VPH, esta sociedad científica ha preparado un manifiesto, a través del que ha subrayado que este es extremadamente frecuente. La mayoría de las personas sexualmente activas lo pueden contraer en algún momento de su vida.

Según ha señalado la AEPCC, el VPH no distingue entre géneros, edad, ni orientación sexual, además de que puede permanecer latente durante años y detectarse mucho tiempo después del contacto inicial. La mayoría de las infecciones se eliminan de forma espontánea gracias al sistema inmunitario, por lo que solo un pequeño porcentaje persiste, motivo por el que existen los programas de cribado y seguimiento.

DETECTARLO ES UNA OPORTUNIDAD

Detectarlo no es una condena, ha continuado esta asociación que, por contra, considera que es una oportunidad. Al hilo, ha indicado que, en algunos casos, si la infección persiste, puede provocar lesiones premalignas que, con el tiempo, podrían evolucionar a cáncer de cuello del útero (cérvix), vulva, vagina, ano, pene u orofaringe.

En este contexto, la AEPCC ha explicado que el VPH también puede causar verrugas genitales y, en raras ocasiones, papilomatosis respiratoria recurrente. En España, cada año miles de personas reciben un diagnóstico relacionado y cerca de 3.200 casos de cáncer anuales están asociados, de los que muchos pueden prevenirse.

Disponemos de tres herramientas fundamentales, ha proseguido esta organización, que ha concretado que son la vacunación, segura y eficaz; la participación en los programas de cribado, que permiten detectar lesiones antes de que progresen; y el tratamiento de las lesiones premalignas, evitando su evolución. Ahondando en el cribado, que cuenta con poca participación en algunas comunidades autónomas, ha manifestado que salva vidas.