AUC muestra satisfacción con el proyecto de ley de tabaco, pero advierte de su promoción en series y películas

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MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha valorado positivamente la aprobación en Consejo de Ministros y en segunda vuelta del proyecto de ley de tabaco, aunque ha advertido de que, "en la actualidad, la principal promoción del consumo de tabaco se da por parte de películas y series".

En estos elementos audiovisuales, "dicho consumo se ha incrementado notablemente y, de modo especial, entre las y los protagonistas más jóvenes, lo que genera un efecto llamada", ha explicado, para añadir, no obstante, que esta norma extiende las restricciones a las comunicaciones electrónicas al tabaco a los dispositivos electrónicos y a los productos relacionados, las cuales "se aplicarán en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, Internet, cualquier forma de promoción directa o indirecta y a los puntos de venta".

Además, la AUC ha señalado que en el caso de los medios de comunicación y servicios audiovisuales, no se podrán emitir programas, vídeos o imágenes en los que presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando, consumiendo o mostrando productos del tabaco, dispositivos para su consumo o productos relacionados, o mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos identificativos asociados a estos productos.

ESPERA QUE EL TRÁMITE PARLAMENTARIO CONLLEVE MEJORAS

En este sentido, ha mostrado "satisfacción" por la aprobación de este texto, aunque ha expuesto su esperanza en que en el trámite parlamentario se completen algunas de las restricciones propuestas. De cualquier forma, con su diseño actual, "amplía los espacios sin humo a terrazas, playas y otros espacios al aire libre", e "incluye la prohibición expresa del consumo por parte de menores de edad".

Junto a ello, ha celebrado que da un paso adelante "para proteger mejor la salud de la población, prevenir el inicio del consumo y avanzar hacia generaciones libres de tabaco". Sin embargo, ha hecho "especial hincapié" en el caso de los vapeadores, ya que según la última 'Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España' (ESTUDES), correspondiente a 2025, el 49,5 por ciento de las personas de entre 14 y 18 años afirma haber probado alguna vez cigarrillos electrónicos.

Por esta razón, es necesario "evitar que el diseño y el colorido de los vapeadores pueda suponer un elemento de atracción para menores y adolescentes". Así, ha pedido "especialmente" que se prohíban "formatos que imiten otros objetos o con figuras de mascotas y personajes de animación", y ha recordado que "más allá de que contengan o no nicotina, el uso de los vapeadores conlleva otros muchos problemas de salud, como los respiratorios relacionados con los aerosoles".

Para finalizar, y tras valorar "muy positivamente" que se recupere el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014, entre cuyas funciones estará proponer iniciativas, programas y actividades para cumplir los objetivos de la ley, ha defendido la inclusión en el mismo de las organizaciones de defensa de las personas consumidoras y usuarias.