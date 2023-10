Aumenta la intensidad de circulación de la gripe en España, aunque la de Covid-19 se mantiene estable

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha notificado un aumento de la intensidad de circulación de la gripe en España tanto en Atención Primaria como en hospitales, si bien la de Covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS) se mantiene estable, según un informe que recoge los datos de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) en la semana del 16 al 22 de octubre.

En concreto, la positividad de los casos seleccionados de IRAs a los virus respiratorios vigilados es de 2,1 por ciento para gripe (vs 1,7% en la semana previa), 11,7 por ciento para SARS-CoV-2 (vs 11,7% en la semana previa) y 0,4 por ciento para VRS (vs 0,6% en la semana previa).

En esta fecha, la tasa global se sitúa en 481,5 casos de IRAs por 100.000 habitantes (420,7 casos/100.000 habitantes en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs en Atención Primaria se dan en el grupo de los menores de un año (3.253,9 casos/100.000 habitantes), seguido del grupo de 1-4 años de edad (2.101,6 casos/100.000 habitantes). Por sexo, las tasas de incidencia son superiores en mujeres que en hombres (535,6 vs. 425,7 casos/100.000 habitantes).

Así, esta semana, la tasa global de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) se sitúa en 8,8 casos/100.000 habitantes (frente a los 9,7 casos/100.000 h en la semana previa).

Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en los mayores de 79 años (61,3 vs. 69,8 casos/100.000 habitantes en la semana previa), seguido del grupo de los menores de un año (51,3 casos/100.000 h). Por sexo, la incidencia es 10,3 y 7,5 casos/100.000 habitantes en hombres y en mujeres, respectivamente.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 1.491 muestras de IRAs para el diagnóstico de gripe, 1.501 para SARS-CoV-2 y 1.470 para VRS. De ellas, 30 (2%) han sido positivas para gripe, 193 (12,9%) para SARS-CoV-2 y 7 (0,5%) para VRS, respectivamente.

En cuanto a los hospitales, desde el inicio de la temporada se han analizado 511 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, 557 para SARS-CoV-2 y 483 para VRS. De ellas, 9 (1,8%) han sido positivas para gripe, 138 (24,8%) para SARS-CoV-2 y 8 (1,7%) para VRS, respectivamente.