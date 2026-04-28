AESEG cifra en "74 millones" el ahorro que ha supuesto la entrada de dabigatrán genérico al mercado español - AESEG

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha cifrado en "74 millones de euros" el ahorro que ha supuesto en conjunto para el Sistema Nacional de Salud (SNS) la entrada al mercado español de dabigatrán genérico, que se produjo en enero de 2024 con la prevención del ictus y de la embolia sistémica en adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) como indicación principal.

Este impacto económico positivo se ha producido "a pesar de tratar a más pacientes", ha indicado con motivo de la presentación, este martes en Madrid, del informe 'Contribución de los medicamentos genéricos al mercado de anticoagulantes orales', que ha sido elaborado por la consultora IQVIA para esta organización.

En este contexto, Casaus ha declarado que se ha analizado "el impacto directo sobre el gasto farmacológico" y otro indirecto a través de "ahorro en recursos asistenciales" derivado de evitar la monitorización del International Normalized Ratio (INR, por sus siglas en inglés). Sin la entrada de dabigatrán genérico, tratar al mismo número de pacientes habría supuesto "57 millones de euros adicionales de gasto farmacológico", ha afirmado en relación con el primer apartado.

Este dato equivale a "un 74 por ciento" más respecto al gasto real observado tras la entrada del genérico, ha continuado, para añadir que el ahorro en costes indirectos es de "17,2 millones de euros". En este último ámbito, ha destacado aspectos como el tiempo de los profesionales de la Medicina y la Enfermería, así como "el material sanitario, el tiempo del paciente y los costes de desplazamiento".

Todo ello se traduce en "un coste anual estimado que asciende a 3.033 euros por paciente y año", ha proseguido, tras lo que ha centrado su intervención en el beneficio clínico de la incorporación de este compuesto genérico. Así, el incremento en su uso ha generado "3.171 años de vida" adicionales y "2.716 años de vida ajustados por calidad (AVAC)", ha destacado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)