La avispa asiática pone en alerta la salud de los españoles

Publicado 13/12/2019 11:00:06 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha avisado de que cada vez son más las personas las que mueren al año en España a consecuencia de la picadura de la avispa asiática, una especie invasora cuya presencia desde entonces "no ha parado de crecer a un ritmo frenético",

Pero no sólo en España, esta avispa ha sido también detectada en Italia, Reino Unido y Francia. Precisamente en este último país, ANECPLA ha avisado de que la avispa asiática está empezando también a tomar tintes preocupantes. De hecho, el pasado año, sólo en el departamento de la Manche (de unos 500.000 habitantes), se detectaron más de 6.000 colonias de este insecto cuyo impacto a muchos niveles es fuerte y extenso.

En este punto, la organización ha informado de que en los últimos años ha aumentado el número de personas sensibles al veneno de esta avispa de forma directamente proporcional al incremento del volumen de estos insectos. Se calcula que entre 3 y 5 personas mueren al año por shocks anafilácticos provocados por su picadura.

Por otro lado, ANECPLA ha destacado el impacto económico que están provocando en un sector apícola, el cual se está viendo "seriamente afectado", dado que este insecto se alimenta preferentemente de abejas. En concreto, cada avispa asiática puede capturar entre 25-50 abejas al día, a las que mata con un golpe de mandíbula, para después descuartizar y llevar a su nido para alimentar a sus larvas.

"El sector apícola se está viendo afectado de manera muy importante por esta plaga de avispa asiática, llegando a sufrir hasta un 60 por ciento de merma en su producción", ha comentado la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, quien ha destacado la importancia de "no descuidar el brutal impacto sobre la diversidad que esta especie invasora está ya provocando".

Al ser una especie con un cometido tan importante a nivel medioambiental como las abejas su principal fuente de alimento, se estima que más de un 60 por ciento de la fruta y verdura que se consume dejaría de producirse al no ser polinizada.

Ante este escenario, los expertos han augurado que esta especie invasora colonizará toda la Península Ibérica en menos de una década, siendo en la actualidad las comunidades de Galicia y Asturias las más afectadas.

SIN SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA ERRADICAR LA PLAGA

Hoy en día no existe una solución óptima para erradicar esta plaga, ya que, o bien se localizan las colonias por casualidad y se las mata con un insecticida, o bien se colocan trampas. No obstante, ANECPLA ha comentado que estas medidas provocan la captura de todo un grupo de insectos y no sólo las avispas asiáticas.

Por este motivo, la organización ha recordado la importancia de acudir a los profesionales de gestión de esta plaga porque están capacitados y especializados en su identificación, control y gestión de una forma correcta y eficaz.

"Nos encontramos ante la presencia de un insecto tremendamente agresivo en sus métodos de alimentación y en la competencia por su hábitat natural. La avispa asiática es más fuerte y voraz que otros depredadores invertebrados lo que la convierten en reina y señora de todo aquello que coloniza", ha dicho Fernández de Lezeta.

Dentro de las medidas de control, se encuentra el tratamiento químico llevado a cabo con productos químicos autorizados que consisten en inyectar un biocida autorizado en el nido para provocar la muerte de las avispas en su interior. Una vez sellado el nido, las medidas mecánicas complementarias se basan en la retirada de los nidos.

"El uso de estos biocidas se debe hacer por los profesionales de gestión de plagas que poseen capacitación y larga experiencia en su aplicación, que puede implicar riesgos de contaminación o afectar a organismos no objetivo o al medio ambiente", ha zanjado AENCPLA.