La ayuda al desarrollo influye directamente en cómo se detectan y contienen brotes de ébola, según estudio de ISGlobal

Archivo - BUNIA, June 12, 2026 -- A woman fetches water from a tap in the Kigonze camp for internally displaced people (IDP) on the outskirts of Bunia, Ituri Province, the Democratic Republic of the Congo, June 9, 2026. Bunia is one of the epicenters of - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha llevado a cabo un análisis por el que ha concluido que "la financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) influye directamente en la rapidez con la que se detectan y contienen los brotes de ébola".

Este trabajo, que ha abordado, de esta forma, la relación entre la ayuda al desarrollo y la contención de esta enfermedad en África, y que ha sido desarrollado por Clara del Olmo Suárez-Llanos, Claudia García-Vaz y Elizabeth Diago Navarro, ha examinado cómo la inversión sostenida en salud global fortalece la capacidad de respuesta frente a futuras epidemias.

Titulado 'La contención del ébola en África Central y Occidental: la ayuda al desarrollo, la respuesta a brotes epidémicos y el contraejemplo de 2026', este estudio de ISGlobal se ha basado en una investigación comparativa de cuatro brotes ocurridos entre 2012 y 2026, siendo el último el actual acaecido en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Así, este documento ha identificado como patrón recurrente el hecho de que la inversión continuada en vigilancia epidemiológica, laboratorios e investigación permite detectar los brotes antes y contenerlos de forma más rápida y eficaz. En cambio, cuando estos sistemas se debilitan por la reducción de la financiación, aumentan el riesgo de expansión del virus y el coste humano, sanitario y económico de la respuesta de emergencia.

LA FINANCIACIÓN PREVENTIVA NO DEBE SER CONSIDERADA COMO UN GASTO

"La seguridad sanitaria mundial depende de mantener capacidades de vigilancia y respuesta estables en los países donde existe riesgo de aparición de enfermedades infecciosas", recoge este artículo, que añade que "considerar la financiación preventiva como un gasto prescindible, en lugar de una inversión estratégica, incrementa la probabilidad de tener que afrontar crisis mucho más complejas, costosas e inciertas".

En este sentido, se muestra que "lo que convierte el brote actual en un contraejemplo más que en una simple tragedia es el vínculo documentado entre los recortes de AOD de 2025 y la escala de lo que siguió". "Parte de la financiación retirada se ha redirigido, desde entonces, a un nuevo acuerdo 'América Primero' entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y la RDC, que desembolsará más de 1.025 millones de euros en los próximos cinco años, en condiciones diferentes a las de la financiación para la preparación que sustituye", señala.

"Las estimaciones de modelización independiente sitúan el verdadero inicio del brote en febrero de 2026 como muy pronto, lo que significa que la fase más pronunciada de la retirada de financiación coincidió directamente con los meses en los que se cree que el brote se estaba propagando silenciosamente sin detectarse", continúa este trabajo, que agrega que, según miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), "la formación para identificar y responder a enfermedades emergentes se ha visto afectada por los recortes".