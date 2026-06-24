Baja la mortalidad por cáncer en EEUU un 35% desde 1991, pero surgen nuevos repuntes en algunos tumores

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) publica su Informe de Progreso sobre las Disparidades en el Cáncer 2026, un análisis exhaustivo de la carga desigual del cáncer en los Estados Unidos.

Publicado por primera vez en 2020, este informe bienal destaca los avances logrados en la lucha contra las disparidades en el cáncer, al tiempo que crea conciencia sobre el impacto desproporcionado que el cáncer sigue teniendo en los grupos raciales y étnicos minoritarios y otras poblaciones con acceso limitado a la atención médica, incluidas las minorías sexuales y de género y los residentes de zonas rurales y regiones con pobreza persistente.

El Informe de Progreso sobre las Disparidades en el Cáncer de la AACR de 2026 examina las causas de estas disparidades y solicita el apoyo federal continuo para la investigación sobre las mismas, a fin de garantizar que los avances en la lucha contra el cáncer beneficien a todos los pacientes, independientemente de su raza, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, estatus socioeconómico o ubicación geográfica.

El informe de este año también incluye 10 conmovedoras historias personales de sobrevivientes de cáncer y defensores de diversos orígenes, que ponen de relieve el impacto real de los esfuerzos en curso para lograr la equidad en salud.

TENDENCIAS PROMETEDORAS EN LAS DESIGUALDADES EN MATERIA DE CÁNCER

Décadas de investigación han propiciado un progreso sin precedentes en la lucha contra el cáncer. Desde 1991, la tasa general de mortalidad por cáncer en Estados Unidos ha disminuido un 35%, lo que se traduce en más de 4,8 millones de muertes menos y una creciente población de más de 18,6 millones de supervivientes de cáncer.

El informe también destaca reducciones alentadoras en algunas desigualdades relacionadas con el cáncer: La disparidad en las tasas generales de mortalidad por cáncer entre las poblaciones negras y blancas se ha reducido sustancialmente: de un 34% más alta entre las personas negras en 1991 a un 9% más alta en 2024.

Un factor clave para este progreso ha sido la reducción de la disparidad en las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón entre las poblaciones negras y blancas. En 1991, la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón era un 23% mayor entre las personas negras que entre las blancas; sin embargo, para 2024, la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón era aproximadamente un 4% menor entre las personas negras que entre las blancas.

Las disparidades en las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino entre mujeres hispanas y blancas disminuyeron, pasando de ser un 70% más altas entre las mujeres hispanas en 2000 a un 10% más altas en 2024.

Las disparidades en la mortalidad por cáncer de estómago entre las poblaciones asiáticas o de las islas del Pacífico (API, por sus siglas en inglés) y las poblaciones blancas también se redujeron, pasando de ser un 150% más alta entre las poblaciones API en 2000 a un 81% más alta en 2024.

El informe también destaca las preocupaciones emergentes, como el aumento de las tasas de incidencia de cáncer colorrectal de aparición temprana en todos los grupos raciales y étnicos -con los mayores incrementos entre las poblaciones indígenas americanas y nativas de Alaska- y el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón entre las mujeres asiáticas que nunca han fumado, lo que subraya la necesidad de continuar investigando para comprender mejor y abordar los factores que impulsan estas tendencias.

"El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte y un importante factor que impulsa los costos de la atención médica en los EEUU. Décadas de investigación han aumentado significativamente nuestra comprensión de las causas del cáncer, cómo detectarlo precozmente y cómo tratarlo con mayor eficacia", señala Mariana C. Stern, PhD, presidenta del Comité Directivo del Informe de Progreso sobre Disparidades en el Cáncer 2026 de la AACR.

"Desafortunadamente, estos avances no han llegado a todas las poblaciones por igual", añadr la experta, quien además es profesora y titular de la Cátedra Ira Goodman de Investigación del Cáncer en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California y directora asociada de ciencias de la población en el Centro Oncológico Integral USC Norris.

Estas disparidades en la incidencia del cáncer contribuyen a la elevada carga nacional de esta enfermedad y ralentizan el progreso general en su lucha, con costos y consecuencias que afectan a todo el país. Aún queda mucho trabajo por hacer antes de que los beneficios de la investigación oncológica lleguen a todos los habitantes de Estados Unidos. Sin embargo, los avances logrados hasta la fecha demuestran lo que se puede conseguir cuando invertimos en comprender y abordar las causas profundas de las disparidades en la incidencia del cáncer.

"Podemos desarrollar estrategias para reducir las barreras de acceso a la atención médica, ampliar el acceso a las pruebas de detección y a los ensayos clínicos, y desarrollar terapias eficaces para todas las poblaciones. Este informe resume dichos avances, identifica las prioridades para seguir trabajando y hace un llamado a la acción para reducir la carga del cáncer en todo Estados Unidos", concluye.