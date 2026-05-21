Boehringer Ingelheim cierra el año de citas de 'Ruta 86' con la apuesta por prevención como clave en Sanidad - BOEHRINGER INGELHEIM

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Boehringer Ingelheim ha cerrado un año de encuentros de diálogo por España a través de su iniciativa 'Ruta 86', espacio de diálogo que ha conectado el legado de la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, "con los desafíos sociales, éticos y tecnológicos de la Sanidad del futuro", en la que la prevención será una de sus claves.

En concreto, esta acción ha concluido con una cita celebrada en el Ateneo de Madrid, en la que se ha conmemorado el 40º aniversario de la mencionada norma y se ha expuesto que la digitalización y la equidad también serán fundamentales "ante el reto de la longevidad y la cronicidad" de cara al sistema sanitario próximo.

"En el último año, hemos reunido a responsables públicos, expertos y representantes de la sociedad para reflexionar sobre la evolución del sistema sanitario español y los retos que marcarán la Sanidad del futuro", ha indicado el director general de Boehringer Ingelheim España, Nicolás Dumoulin, quien ha destacado la necesidad de la colaboración entre los diferentes agentes del sistema.

El objetivo es "seguir construyendo, juntos, esa Sanidad plural, universal y equitativa que tanto define a nuestro país", ha continuado. En la misma línea, el director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández, ha mostrado la apuesta por "una visión plural" para "mejorar la Sanidad" y "que responda a las perspectivas de las diversas partes que la conforman", lo que es "uno de los aspectos más importantes".

"Tener una visión amplia y global ayuda a que aquellos que tengan responsabilidad de gestión sobre el sistema sanitario lo puedan hacer de la mejor manera posible", ha señalado este último, mientras que, por mediación de un mensaje en vídeo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado cómo la Ley General de Sanidad ha "sentado las bases" del sistema sanitario. "Fue la semilla para desarrollos legislativos posteriores", ha afirmado.

En este evento también han participado la historiadora Rosa Lluch, quien es hija del ministro de Sanidad bajo cuyo mandato se aprobó el citado texto legal, Ernest Lluch, y el secretario de Sanidad del PSOE y portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado, Kilian Sánchez. Lluch, que fue asesinado por ETA, "tenía la ambición de construir un país en el que todo el mundo tuviera, por lo menos, las mismas capacidades y posibilidades", ha explicado su hija, que ha subrayado que uno de los aspectos que mejor definen a esta norma "es el sentido de comunidad".

Tras repasar el periodista y escritor especializado en datos, Kiko Llaneras, la evolución del sistema sanitario en España, y bajo la moderación de la periodista y escritora Marta García Aller, se ha celebrado una mesa con la intervención del catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi; la adjunta a la Dirección del Centro de Estudios Demográficos, Elisenda Rentería; la enfermera y divulgadora científica y sanitaria, Esther Gómez; la jurista, politóloga, activista y escritora, Noah Higón; y el propio Hernández.

FRENTE AL "TRADICIONAL ENFOQUE REACTIVO"

Estos expertos han puesto de relieve que la Sanidad es "un pilar fundamental del Estado del Bienestar que ha transformado la vida cotidiana, la cohesión social y la percepción de la salud como un derecho colectivo innegociable". Además, han analizado la evolución del sistema hacia un modelo que "protege la salud de forma integral, priorizando la prevención y la salud pública frente al tradicional enfoque reactivo centrado en la curación y el tratamiento de las patologías".

Así, han coincidido en la existencia de "varios retos prioritarios para las próximas décadas", como "reforzar la Atención Primaria como eje del sistema que se anticipe a la cronicidad y acompañe al paciente de forma continua" y "estructurar la innovación como una cadena de valor que alinee al ecosistema investigador, las instituciones y la iniciativa privada para asegurar que los avances científicos se traduzcan en una mejora real y equitativa del acceso asistencial".

Junto a ello, López-Goñi, Rentería, Gómez, Higón y Hernández abogan por "avanzar hacia un modelo centrado en la prevención que se adapte al envejecimiento poblacional y la cronicidad; proporcionar a la sociedad información rigurosa y trasladar la importancia de la ciencia para hacer frente a la desinformación en salud; evitar las desigualdades territoriales especialmente en aquellos lugares insulares o rurales, así como posibles sesgos sociales y económicos", y "aprovechar la digitalización sin perder la humanización del sistema".

Por otra parte, también han alertado sobre "desafíos emergentes" como "las resistencias antimicrobianas y la interrelación entre la salud humana, animal y ambiental (One Health)". "Estas amenazas, presentes en crisis sanitarias como la pandemia de la Covid-19 o las recientes del hantavirus o el Ébola, obligan al sistema a evolucionar hacia un modelo más colaborativo, integrado y preparado para responder a riesgos complejos", han sostenido.

Por último, y tras planterar los expertos un escenario próximo "donde el desarrollo tecnológico, la digitalización y la personalización de la asistencia ayuden a una Sanidad futura aún más equitativa, proactiva y humanizada", la jornada se ha cerrado con la intervención de la ONG 'Músicos por la Salud'.