¿Por qué el bruxismo puede manifestarse con mayor frecuencia o agravarse en enero?

28 Ene.

Los expertos de Sanitas Dental han advertido de que el bruxismo puede manifestarse con mayor frecuencia o agravarse durante el mes de enero, ya que en estas fechas se suelen incrementar los niveles de estrés y tensión emocional con el fin de la Navidad y los propósito del nuevo año.

De hecho, según el Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2025, casi 2 de cada 10 personas en España (17,4%) padeció bruxismo durante 2024. Este dato, destacan los expertos, pone de relieve la magnitud de una afección que, en muchos casos, permanece sin diagnosticar.

"El bruxismo consiste en apretar o rechinar los dientes de forma involuntaria, habitualmente durante el sueño, aunque también puede aparecer durante el día en situaciones de tensión o concentración. Este hábito genera una sobrecarga constante sobre la musculatura mandibular y las estructuras dentales, lo que puede derivar en desgaste del esmalte, sensibilidad dental, dolor facial o cefaleas recurrentes", ha explicado Lorena Trinidad Bueno, del equipo asistencial y calidad clínica de Sanitas Dental.

Los especialista avisan que, con el comienzo de año, muchas personas retoman rutinas exigentes en un contexto de menos horas de luz, descanso de menor calidad y mayor carga mental. Estos factores influyen en la calidad del sueño y favorecen la aparición de microdespertares, momentos en los que el bruxismo suele intensificarse. A ello se suma que los primeros síntomas, como la rigidez mandibular al despertar o las molestias cervicales, tienden a normalizarse o a atribuirse al cansancio propio de esta etapa del año.

Además, es necesario tener en cuenta que el bruxismo puede actuar como una manifestación física de la tensión emocional acumulada. "El cuerpo canaliza el estrés de distintas formas y la mandíbula es una de las zonas donde se concentra esa carga. Apretar los dientes se convierte en una respuesta automática cuando no se gestionan adecuadamente las preocupaciones o la ansiedad. Si este patrón se mantiene en el tiempo, no solo impacta en la salud bucodental, sino también en el descanso y en el bienestar general", ha apuntado Soledad Scarcella, psicóloga de Blua de Sanitas.

LIMITAR EL CONSUMO DE CAFEÍNA

Ante esta situación, los expertos recomiendan adoptar medidas preventivas que ayuden a reducir su impacto o a evitar su progresión. Entre ellas, reducir la exposición a pantallas en las horas previas al descanso, debido a que la luz azul mantiene la actividad cerebral elevada y retrasa la conciliación del sueño. Como consecuencia, el descanso se vuelve menos reparador y la musculatura no llega a relajarse por completo.

Además, aconsejan limitar el consumo de cafeína a las primeras horas del día. La cafeína prolonga el estado de alerta durante varias horas, incluso cuando no se percibe de forma consciente. Esto interfiere en la calidad del descanso y favorece la tensión muscular nocturna.

También advierten de que una postura incorrecta incrementa la carga sobre cuello, hombros y mandíbula. Esta sobrecarga no desaparece al dormir y terminar por intensificar el bruxismo nocturno. En este punto, es aconsejable revisar la ergonomía y realizar ajustes periódicos durante el día para mitigar la tensión acumulada que se genera a lo largo de la jornada labor.

Por último, recomiendan adaptar el entorno de la habitación. Un espacio adecuado para el descanso debe ser oscuro, silencioso y mantener una temperatura estable, preferiblemente entre 16 °C y 20 °C, evitando estímulos que mantengan el cuerpo en estado de alerta. La presencia de luz artificial, ruidos constantes o dispositivos electrónicos interfiere en el sueño profundo y favorece los microdespertares.

"Cuando el dolor mandibular, la rigidez al despertar o las cefaleas se repiten con frecuencia, no deben normalizarse ni atribuirse únicamente al cansancio. Estas señales pueden estar indicando un bruxismo mantenido en el tiempo, por lo que es recomendable consultar con un profesional para realizar una valoración adecuada, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta. Identificar el origen del problema a tiempo permite abordarlo de forma adecuada y evitar que se cronifique", ha finalizado Bueno.